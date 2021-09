Die Volkswagen Group Services GmbH begrüßt 44 Berufsanfänger

Am Mittwoch, den 1. September 2021, starteten 44 junge Frauen und Männer in der Volkswagen Group Services GmbH ihre Ausbildung oder ihr Studium. Die Nachwuchskräfte wurden aus über 1.200 Bewerbern ausgewählt. Sie starten an den Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Emden und Ingolstadt.

„Wir freuen uns, dass Sie sich für die Volkswagen Group Services GmbH als Start in Ihr Berufsleben entschieden haben. Unser Studium und unsere Ausbildung mit ihren unterschiedlichen Fachrichtungen machen Sie fit für die Anforderungen der automobilen Berufswelt von morgen“, sagte Geschäftsführer Thorsten Falk zur Begrüßung.

„Ich wünsche all unseren neuen Auszubildenden und Studierenden einen erfolgreichen Start in unserem Unternehmen“, erklärte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Benjamin Stern. „Unsere betrieblichen und tariflichen Gegebenheiten legen den Grundstein für eine erfolgsversprechende Ausbildung. Im Unternehmen wiederum profitieren wir von den frischen Ideen und Perspektiven unserer jungen Kolleginnen und Kollegen.“

Die Studierenden absolvieren ihr Studium in den Studiengängen Elektro- und Informationstechnik, Logistikmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen Automobiltechnologie, Logistik- und Informationsmanagement, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Die Auszubildenden lernen beispielweise die Berufe Fachinformatiker Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung, Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik, Industriekauffrau, Kaufmann / Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen, Kaufmann / Kauffrau für Systemgastronomie, Fachkraft Lagerlogistik sowie Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Für die Ausbildung im kommenden Jahr, Start 2022, können sich Interessierte noch bis zum 31.10.2021 bewerben. Weitere Informationen stehen online unter: www.volkswagen-groupservices.com/de/career/beginners.html bereit. Bewerbungen werden über den gleichen Link eingereicht.

