Bewerbungsphase für den Innovationspreis der Region Göttingen Northeim abgeschlossen

WRGN Geschäftsführer Marc Diederich hat die Bewerbungen bereits gesichtet: „Eine erste Zusammenstellung zeigt, dass die Innovationen vielseitige Ansätze und Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel und Fachkräftemangel bieten. Auf die Jury, die aus Expert*innen aus neun Kompetenzfeldern besteht, kommt wie immer keine leichte Aufgabe zu“, so Diederich. „Die Qualität und die Anzahl der Bewerbungen zeugt von ungebrochenem Innovationsgeist unserer Region.“ und Insgesamt werden die Jurymitglieder zehn Geldpreise in Höhe von 30.000 Euro vergeben (Anm.: ohne Klima-IP). Der Innovationspreis der Region Göttingen Northeim wird in diesem Jahr bereits zum 23. Mal verliehen. Schon seit vielen Jahren dabei sind die Sponsoren, wie die Sparkassen aus Göttingen, Duderstadt, Einbeck, Northeim und Osterode am Harz sowie die EAM.

In diesem Jahr werden die Gäste am Abend der Preisverleihung erneut einen Publikumspreis bestimmen, der vom MEKOM Regionalmanagement in Osterode in Höhe von 2.000 Euro gestiftet wird. Die fünf starken Partner des Innovationspreises sind die Wirtschaftsförderung der Region Göttingen Northeim (WRGN), der Landkreis Göttingen, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG), die Stadt Göttingen und seit 2024 der Landkreis Northeim.