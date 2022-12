Kassebeer aus Northeim setzt auf Wachstum

Die Wilh. F. Kassebeer GmbH & Co. KG übernimmt die Dirk Weitemeyer GmbH als Tochterunternehmen

Northeim – Die Entscheidung ist gefallen: Der Wahl-Göttinger Dirk Weitemeyer zieht sich aus seinem Unternehmen zurück. Die Dirk Weitemeyer GmbH wurde vor 34 Jahren von Dirk und Lydia Weitemeyer gegründet. Als Dienstleister für Büro-Kommunikation und Informationstechnik stellt das Unternehmen den Lebenstraum und das Lebenswerk des 64-jährigen Dirk Weitemeyer dar.





In den letzten Monaten fanden viele Gespräche mit unterschiedlichen Interessenten statt. „Es war für mich von Anfang klar, dass ich das Unternehmen nicht an einen Investor verkaufen werde. Dass wir mit Kassebeer ein Familienunternehmen mit gleichen Werten in der Region gefunden haben, ist für mich der größte Gewinn“, sagt Dirk Weitemeyer.

Das Northeimer Unternehmen Kassebeer mit seiner über 120-jährigen Geschichte vergrößert mit dem Zukauf des neuen Tochterunternehmens seinen Technikbereich in Druck- und Kopierlösungen für Unternehmen in Südniedersachsen. „Für uns hat es sowohl aus unternehmerischer als auch aus menschlicher Sicht sofort gepasst“, sagt Ines Berke. Mit ihrem Mann Mark Berke ist sie Geschäftsführerin der Wilh. F. Kassebeer GmbH & Co. KG und nun auch Geschäftsführerin der Weitemeyer GmbH. „Es bleibt alles beim Alten. Kassebeer und Weitemeyer werden weiterhin als eigenständige Unternehmen agieren und ihre Kunden in Südniedersachsen betreuen“, sagt Ines Berke.