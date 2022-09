Betriebliches Azubiprojekt „Fit in Digital“ mit Carl Hasselbach GmbH & Co. KG und Weinhandlung Bremer GmbH erfolgreich umgesetzt

Das Projekt KobAs 4.0 – Kompetenzen für die betriebliche Ausbildung 4.0 stärken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Südniedersachsen beim Erhalt, Auf- und Ausbau ihrer Ausbildungsaktivitäten. Angesprochen sind Unternehmen, Kanzleien und Praxen aus Dienstleistungsbranchen.

Neben Ausbildungsberatung unterstützt KobAs 4.0 Unternehmen mit einem neu entwickelten Bildungsangebot bei der Umsetzung neuer Ausbildungsanforderungen, wie beispielsweise die aktualisierten Standardberufsbildpositionen (Infos unter www.bibb.de ).

Das betriebliche Bildungsangebot Fit in Digital – Azubi-Kompetenzen 4.0 stärken hat auch die familiengeführten Unternehmen Weinhandlung Bremer und HolzLand Hasselbach schnell überzeugt. Sie haben erkannt, dass Fit in Digital passgenau auf die neuen Anforderungen in der dualen Ausbildung und die Bedarfe von KMU in der digitalisierten Arbeitswelt zugeschnitten ist.

Beide Betriebe haben zeitgleich ihre Auszubildenden zur Teilnahme ausgewählt. Je ein ImageVideo über das Ausbildungsangebot ist in der Projektarbeit und den begleitenden Workshops entstanden. Im Abschluss-Workshop präsentierten die Auszubildenden ihr Video. „Unsere Auszubildenden haben uns mit ihrem Ideenreichtum sehr überrascht. Manchmal waren sie kaum zu bremsen“, erzählt Michael Wirsam, Holzland Hasselbach, „die Zusammenarbeit war hervorragend und es wurde eine sehr gute Leistung abgeliefert“.

Die Auszubildenden freuen sich über ihr Produkt, die Anerkennung und ihr sehr gutes Ergebnis. „Wir sind sehr stolz auf unser Video, weitere Mitarbeiterinnen haben mitgemacht und wir sind dran geblieben“, erzählt Laureen Lechte, Auszubildende Kauffrau im Einzelhandel, Weinhandlung Bremer. „Wann machen wir das nächste Projekt?“, möchte Jonas Farssi wissen, Auszubildender für Groß- und Außenhandel, Holzland Hasselbach.

„Das Engagement und die Leistungen der Auszubildenden wurde erneut von allen Verantwortlichen gewürdigt!“, begeistert sich Dr. Birgit Elend, KobAs 4.0. „Gerade wegen der großen Herausforderungen, die das Arbeiten in einem Projekt und das Thema Digitalisierung in der beruflichen Ausbildung mit sich bringen, können hier Lernprozesse, Kompetenz – und Organisationsentwicklung ineinandergreifen.“

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Durchführung von Fit in Digital bei Carl Hasselbach GmbH & Co. KG, Weinhandlung Bremer GmbH und ASC Göttingen von 1846 e.V.

▶ Für weitere Infos kontaktieren Sie Dr. Birgit Elend unter

0551 4952 -140 oder

b.elend@vhs-goettingen.de