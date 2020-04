2726 Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – 201 Personen genesen

2726 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, Stand 14:00 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt worden.

Kommune Bestätigter Fall Änderung zum Vorbericht LK Ammerland 46 10 LK Aurich 32 4 LK Celle 54 9 LK Cloppenburg 15 1 LK Cuxhaven 46 7 LK Diepholz 101 2 LK Emsland 99 14 LK Friesland 8 1 LK Gifhorn 43 4 LK Goslar 36 6 LK Göttingen 90 15 LK Grafschaft Bentheim 49 15 LK Hameln-Pyrmont 32 4 LK Harburg 119 30 LK Heidekreis 11 1 LK Helmstedt 38 12 LK Hildesheim 129 6 LK Holzminden 36 2 LK Leer 19 6 LK Lüchow-Dannenberg 7 0 LK Lüneburg 70 6 LK Nienburg (Weser) 21 0 LK Northeim 25 1 LK Oldenburg 38 5 LK Osnabrück 184 25 LK Osterholz 32 6 LK Peine 25 0 LK Rotenburg (Wümme) 35 2 LK Schaumburg 36 0 LK Stade 85 11 LK Uelzen 14 3 LK Vechta 94 16 LK Verden 43 6 LK Wesermarsch 24 14 LK Wittmund 8 2 LK Wolfenbüttel 26 6 Region Hannover 557 114 SK Braunschweig 80 7 SK Delmenhorst 16 2 SK Emden 7 0 SK Oldenburg 58 5 SK Osnabrück 152 14 SK Salzgitter 34 3 SK Wilhelmshaven 6 0 SK Wolfsburg 46 16 Gesamt 2726 413

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 14 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Fallzahlanstiege können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einleiten und die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Darüber hinaus wurden seit der letzten Meldung aus der Region Hannover zwei weitere in Zusammenhang mit Covid-19 stehende Todesfälle übermittelt. Es verstarben ein Mann und eine Frau, beide waren älter als 80 Jahre.

Mit Datenstand von heute, 9 Uhr, sind zudem insgesamt 201 Personen in Niedersachsen als „genesen“ gemeldet. Als Kriterium für die Meldung als „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Servicehinweis:

Servicetelefonnummern und weitere Informationen zum Corona-Virus gibt es auf der Internetseite des Landes unter www.niedersachsen.de/coronavirus

