Wie Unternehmen ihre Personalpolitik verändern und neue Fachkräfte gewinnen können

Wirtschaftsförderung des Landkreises informiert über aktuelle Themen und Fördermöglichkeiten

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Göttingen (WRG) ist im März gleich zweimal „vor Ort“. Am 14. März 2019 in der Gemeinde Gleichen in der Historischen Spinnerei Gartetal und am 19. März 2019 in der Samtgemeinde Gieboldehausen im Landgasthaus Amtsrichter. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr und richten sich an Unternehmer*innen und Selbstständige aus der jeweiligen Gemeinde. Die Teilnehmer*innen erwartet informative Impulsvorträge rund um die Themen Fachkräftegewinnung und Personalwesen.

Vorgestellt werden das Welcome Centre für den Göttingen Campus und die Region Südniedersachsen. Dieses unterstützt internationale, aber auch nationale Fach- und Führungskräfte und deren Familien bei ihrem beruflichen und privaten Start in Südniedersachsen. Arbeitgeber können hier eine Reihe von Angeboten nutzen, um Fachkräfte zu gewinnen. Bei einem weiteren Vortrag zu moderner Personalpolitik wird über beispielhafte Projekte aus dem Personalwesen berichtet. Das Beratungsprogramm „unternehmenswert:Mensch“ gibt Unternehmen einen Zuschuss für Beratungen rund um das Thema moderne Personalpolitik. Vertreter des Arbeitgeberservices des Landkreises Göttingen stehen für Fragen zum neuen Teilhabechancengesetz zur Verfügung. Hier geht es darum, wie die Beschäftigungsfähigkeit von langzeitarbeitslosen Menschen für Unternehmen attraktiv gestaltet und gefördert werden kann.

Nach den kurzen Impulsvorträgen sind die Teilnehmer*innen zu einem Imbiss und Austausch in geselliger Runde eingeladen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis zum 11. März 2019 unter www.wrg-goettingen.de oder unter Telefon 0551-52 54 98-0.

„WRG vor Ort“ ist das Veranstaltungsformat der Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH für Unternehmer*innen mit hochwertigen Informationen, die für den Unternehmensalltag von aktueller Bedeutung sind. Das besondere an diesem Format ist, dass die Veranstaltung in den Gemeinden des Landkreises „vor Ort“ angeboten wird und die Unternehmer*innen die Möglichkeit zum Austausch mit Verwaltung und Bürgermeister*in haben.

WRG vor Ort: „Wie Unternehmen ihre Personalpolitik verändern und neue Fachkräfte gewinnen können"

Impulsvorträge rund um Fachkräftegewinnung und Personalwesen

