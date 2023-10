Region OWL blickt auf erfolgreiche Landesgartenschau 2023

Seit April dieses Jahres lockt die Landesgartenschau Höxter mehr als eine halbe Million Besucher auf das Gelände. Viele nutzen die Möglichkeit, sich vor Ort über die Urlaubsregion zu informieren. Der Teutoburger Wald Tourismus zieht ein positives Fazit.

Der Gemeinschaftsstand der Touristiker der Region wird von den zahlreichen Besuchern der Landesgartenschau sehr gut angenommen. Im großen Pavillon am Standort im Weserbogen finden Interessierte neben Prospektmaterial zu Ausflugszielen, Rad- und Wandertouren auch ein buntes Programm mit vielen Aktionen für alle Sinne. So kamen Gäste bereits in den Genuss eines leckeren Biertastings der Privat-Brauerei Strate aus Detmold oder entspannten bei einer Nackenmassage vom Gräflichen Park Health & Balance Resorts.

„Wir freuen uns, dass unser Informationsstand während der Landesgartenschau ein solcher Besuchermagnet ist, und sind uns sicher, dass wir Gäste wie Einwohner von der hohen Attraktivität unserer Urlaubsregion überzeugen konnten“, so Katja Krajewski, Tourismusreferentin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH. Auch Markus Backes, Leitung Teutoburger Wald Tourismus, zieht ein positives Fazit zum Gemeinschaftsstand: „Es ist schön, dass alle Touristiker an einem Strang gezogen haben. Der sehr gute Prospektabsatz zeigt, dass unsere Beratung zu Tipps und Angeboten gut angekommen ist.“

Die Region OWL blickt bereits jetzt auf eine erfolgreiche Landesgartenschau 2023. Bis zum 15. Oktober haben Interessierte noch die Möglichkeit, den Schaupark in Höxter zu besuchen.

Hintergrund:

Die Urlaubsregion Teutoburger Wald bietet seinen Gästen eine ganz besondere Mischung: Von urbaner Kultur mit ländlichen Genüssen, von historischen Denkmälern und moderner Architektur, von Gesundheitsurlaub und aktiver Erholung am Übergang von den nordwestlichsten Mittelgebirgen in die Norddeutsche Tiefebene.

Mit über 7 Mio. Übernachtungen pro Jahr zählt der Teutoburger Wald zu den führenden Reisezielen Nordrhein-Westfalens. Besondere Stärken sind Gesundheitsurlaub im Heilgarten Deutschlands und Aktivurlaub mit den Schwerpunkten Wandern und Radfahren. Historische Stätten und eine facettenreiche Kultur bereichern das Freizeitangebot.

Der Fachbereich Teutoburger Wald der OstWestfalenLippe GmbH ist verantwortlich für Dachmarketing und Themenprofilierung, fungiert als Schnittstelle zu Landes- und Bundesebene und entwickelt gemeinsam mit Partnern vor Ort neue Projekte und Angebote.

Bei der Landesgartenschau vertreten sind u.a.: Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, pro Wirtschaft GT GmbH, Bielefeld Marketing GmbH, Paderborner Land, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Mühlenkreis Minden-Lübbecke, Kreis Herford, Lippe Tourismus & Marketing GmbH, Weserbergland Touristik e.V., der Teutoburger Wald Tourismus der OWL GmbH sowie viele Städte und Gemeinden aus ganz OstWestfalenLippe.

Weiterführende Informationen:

www.teutoburgerwald.de