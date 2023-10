Gewinn mit Sinn! Veranstaltungsreihe ‚Herbstforum‘ unterstützt soziales Unternehmertum 

Südniedersachsen. Faire Lieferketten, klimafreundliche Produktionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen für benachteiligte Menschen – gemeinwohlorientierte Unternehmen finden neue Wege, den Herausforderungen der Zukunft nachhaltig, sozial und ökonomisch zu begegnen. Damit schaffen sie soziale und materielle Innovationen, von denen auch klassische Unternehmen profitieren können.

In der Zukunftsregion Südniedersachsen wird erkannt, dass verstärkte Bemühungen erforderlich sind, um angehenden Sozialunternehmer:innen Unterstützung zu bieten. In diesem Herbst schließen sich der StartRaum Göttingen, das create:hub Holzminden und die SüdniedersachsenStiftung für eine gemeinsame Veranstaltungsreihe zusammen. Das Herbstforum für Social Entrepreneurship umfasst informative Events für Unternehmen im Transformationsprozess und interessierte Sozialunternehmer:innen sowie Workshops für angehende gemeinwohlorientierte Gründer:innen, Gründungsinteressierte und Unternehmen im Wandel. Für zehn Interessierte gibt es zusätzlich die Möglichkeit, an einem kostenlosen, individuellen Mentoring-Programm teilzunehmen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.suedniedersachsenstiftung.de/projekte/herbstforum/