NordWest Awards 2020 – Metropolregion Nordwest sucht die Besten im Nordwesten

Das Warten hat ein Ende! Vom 16. Dezember 2019 bis 09. Februar 2020 sucht die Metropolregion Nordwest neue Preisträgerinnen und Preisträger, die mit herausragenden und einzigartigen Projekten den Nordwesten erfolgreich weiterdenken. Die vier Besten im Nordwesten erhalten Preisgelder in einer Gesamthöhe von 40.000 Euro. „Die NordWest Awards geben denjenigen eine Bühne, die maßgeblich zur Attraktivität und zum Erfolg unserer Region beitrugen, beitragen oder in Zukunft beitragen werden“, so Landrat Jörg Bensberg, 1. Vorsitzender der Metropolregion Nordwest. „Die Bewerbungen geben zweijährlich spannende und teils überraschende Einblicke, in welcher Form die Freiräume zum Weiterdenken und -handeln innerhalb der Metropolregion Nordwest genutzt werden können.“

Ganz unabhängig, ob die eingereichten Projektideen wirtschaftliche, soziale, touristische oder kulturelle Ziele verfolgen, ob die Innovation in Bildung & Ausbildung, in Integration & Inklusion oder in Klima/Umweltschutz & Gesundheit erfolgt: gemeinsam denken sie die Metropolregion Nordwest weiter. Die in 2020 zu vergebenden Preise sind unterteilt in den NordWest Award, den GesundheitsAward Nordwest und den NachhaltigkeitsAward Nordwest. Der NordWest Award, dotiert mit zwei Mal 10.000 Euro, wendet sich an alle Akteure, die dazu beitragen, die vielfältige Attraktivität der Metropolregion Nordwest zu stärken. Der mit 10.000 Euro dotierte GesundheitsAward Nordwest zeichnet Maßnahmen und Ideen aus, die auf einem breiten Gesundheitsverständnis aufbauen und die präventiven Maßnahmen und Ideen rund um die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen. Weitere 10.000 Euro stehen erstmalig in 2020 für den NachhaltigkeitsAward Nordwest bereit, der spannende Projekte und Ideen für eine nachhaltige und klimaneutrale Region sucht.

Die Preisgelder der NordWest Awards werden in 2020 von drei starken regionalen Partnern ausgelobt: Die NORD/LB initiierte den ursprünglichen NordWest Award in 2005, um die Stärken der Region durch herausragende Projekte sichtbar zu machen. NORD/LB-Regionalvorstand Christian Veit: „Wir sind stolz auf die Geschichte der NordWest Awards und freuen uns darüber, wie die Metropolregion Nordwest die Awards weiterhin mit Leben füllt. Die NORD/LB unterstützt seit vielen Jahren Kunst, Kultur, Wissenschaft sowie soziale Projekte und engagiert sich insbesondere für eine in jederlei Hinsicht zukunftsfähige Region.“ Nach der erfolgreichen Initiierung im Jahr 2018 wird der GesundheitsAward Nordwest auch 2020 mit 10.000 Euro Preisgeld von der hkk Krankenkasse ausgelobt. „Gesundheit ist unser höchstes Gut und hat zentralen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Weil dieser Einfluss stark von regionalen Umfeldbedingungen abhängig ist, fördern wir mit dem GesundheitsAward nachhaltige und innovative Projekte zur Gesunderhaltung und Prävention vor Ort“, sagt Michael Lempe, Vorstand der hkk Krankenkasse. Erstmals ausgeschrieben und ebenfalls mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert ist der NachhaltigkeitsAward Nordwest, gestiftet von der Nehlsen AG. Erfolgreich im NachhaltigkeitsAward Nordwest wird das Projekt sein, das den Nachhaltigkeitsgedanken am Konsequentesten und Sinnvollsten weiterdenkt. Peter Hoffmeyer, Vorstand der Nehlsen AG: „Als Entsorgungsunternehmen haben wir eine Vorbildfunktion und möchten maßgeblich dazu beitragen, nicht nur das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei jedem einzelnen, bei Unternehmen und in der Politik zu schärfen, sondern vielmehr auch konkrete Projekte oder Ideen auszeichnen, die Klima und Region nachhaltig schützen.“