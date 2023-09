Mit Umsatzplus von 17% und Ergebnissteigerung von 16% zum Halbjahr setzt Ottobock nachhaltiges Wachstum fort

Rekordumsatz von €1,5 Mrd. für 2023 erwartet

Ottobock verzeichnet im ersten Halbjahr 2023 ein Umsatzwachstum von 17 Prozent , das bereinigte EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 16 Prozent .

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Ottobock zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von €1,5 Mrd. zu überschreiten .

Konsequenter Ausbau des Patientenversorgungsnetzwerks mit zwei Akquisitionen in der Türkei.

Ottobock, das globale Healthtech-Unternehmen und der Marktführer für prothetische Mobilitätslösungen, hat seinen nachhaltigen Wachstumskurs auch in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfolgreich fortgesetzt. Das Unternehmen konnte sowohl Umsatz als auch das bereinigte EBITDA deutlich steigern. Damit kann das Unternehmen die erfolgreiche Entwicklung aus dem Geschäftsjahr 2022 sogar noch steigern.

Das Unternehmen verbesserte seinen Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf insgesamt 719 Mio. Euro (Vorjahr: 616 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) steigerte Ottobock im selben Zeitraum um 16 Prozent auf 121 Mio. Euro (Vorjahr: 104 Mio. Euro). Die operative EBITDA-Marge entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte 2023 stabil mit rund 17 Prozent (Vorjahr: 17 Prozent).

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen, zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von EUR 1,5 Mrd. zu überschreiten.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass 2023 das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte von Ottobock werden könnte”, sagt Professor Hans Georg Näder, Eigentümer und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Ottobock SE & Co. KGaA. „Die starke Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis untermauert unseren nachhaltigen Wachstumskurs und mit strategischen Zukäufen bauen wir unsere Position als weltweit größter Patientenversorger weiter konsequent aus.“

Ausbau des weltweiten Patientenversorgungsnetzwerks

Bereits heute betreibt Ottobock mit mehr als 400 Versorgungszentren das größte globale Netzwerk für die maßgeschneiderte orthopädietechnische Behandlungs- und Rehabilitation seiner PatientInnen.

Mit gezielten Investitionen setzt Ottobock den Ausbau seines weltweiten Versorgungsnetzwerks weiter erfolgreich fort. In diesem Zuge hat das Unternehmen zum 24. August 2023 Mehrheitsbeteiligungen an dem türkischen Patient Care-Betrieb Proklinik sowie dem türkischen Orthopädietechnikunternehmen Bilimop übernommen.

Oliver Jakobi, CEO von Ottobock, sagt: „Wir sind sehr solide aufgestellt und können dank unseres stabilen Wachstums auch in dem aktuell wirtschaftlich herausfordernden Umfeld gezielt Möglichkeiten ergreifen und den strategischen Ausbau unseres globalen Technologie- und Versorgungsangebots vorantreiben. Gemeinsam mit Proklinik und Bilimop werden wir unser Versorgungsnetzwerk in der Türkei qualitativ und quantitativ erweitern und außerdem unser Angebot in der Neurorehabilitation ausbauen.“

Proklinik gehört künftig zu 51 Prozent zur Unternehmensgruppe Ottobock. Das Unternehmen betreibt im Raum Istanbul drei Patient Care-Standorte mit derzeit 35 MitarbeiterInnen und hat bereits über 12.000 PatientInnen versorgt. Ottobock hält außerdem nun 70 Prozent der Anteile am türkischen Orthopädietechnikunternehmen Bilimop. Das Unternehmen beschäftigt in Ankara 33 MitarbeiterInnen und hat seit Gründung mehr als 10.000 PatientInnen behandelt. Beide Unternehmen werden zunächst im Co-Branding weiterbetrieben.

Bereits in der Vergangenheit hat Ottobock erfolgreich mit diesen Partnern zusammengearbeitet und unter anderem ein umfassendes Versorgungskonzept für das Krankheitsbild Diabetes entwickelt. Mit seinem Engagement in der Türkei vergrößert Ottobock seinen lokalen Fußabdruck nun nachhaltig.