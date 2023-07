108 Bewerbungen für den Innovationspreis der Region Göttingen

Bewerbungsphase abgeschlossen – Jetzt entscheidet die Jury

Unter dem diesjährigen Motto „Meilensteine setzen“ sind insgesamt 108 Bewerbungen für den 21. Innovationspreis des Landkreises Göttingen bei der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG) eingereicht worden. Die Bewerbungsfrist endete am 15. Juni 2023. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 21. November 2023 im Deutschen Theater Göttingen bekannt gegeben.

Die Bandbreite der Wettbewerbsbeiträge ist auch in diesem Jahr groß und reicht von einer Atemmaske mit Lichtdesinfektion über ein CO2-neutrales Aluminium-Recycling bis hin zur ergonomischen Brille. Unter den Teilnehmenden sind junge Gründerinnen und Gründer, mittelständische Betriebe, weltweit agierende Konzerne und soziale Einrichtungen.

„Innovationen sind gefragter denn je – mehr als 100 Bewerbungen für den Innovationspreis 2023 zeigen, wieviel Potential und Ideen in der Region vorhanden sind. Diese sichtbar zu machen, darum geht es beim Innovationspreis der Region Göttingen.“ Mit diesen Worten kommentiert Landrat Marcel Riethig den Abschluss der Bewerbungsphase für den seit 2003 jährlich stattfindenden Wettbewerb, der in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit der Stadt Göttingen verliehen wird.

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt: „Wir sind ein renommierter Wissenschaftsstandort, der bis heute vielfältige Innovationen hervorbringt. Dieser Wettbewerb versammelt und präsentiert die herausragenden Leistungen aus Göttingen, der Region und darüber hinaus. Ich bin gespannt, welche Bewerbungen am Ende vorne liegen!

Projektleiterin Karin Friese hat die Bewerbungen bereits gesichtet: „Eine erste Zusammenstellung zeigt, dass die Innovationen vielseitige Ansätze und Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel und Fachkräftemangel bieten. Auf die Jury, die die Unterlagen jetzt zur Beurteilung vorliegen hat, kommt wie immer keine leichte Aufgabe zu“, so Friese. Insgesamt werden die Jurymitglieder 11 Geldpreise in Höhe von 24.000 Euro vergeben (Anm.: ohne Klima-IP). Am Abend der Preisverleihung wird zusätzlich ein Publikumspreis im Wert von 2.000 € vergeben.

Die 108 Bewerbungen wurden den folgenden drei Kategorien zugeordnet: 38 Bewerbungen in der Kategorie „Gründer*innen und Jungunternehmer*innen (bis 2 Jahre nach Gründung)“, 40 Bewerbungen in der Kategorie „Unternehmen bis 20 Mitarbeiter*innen“ sowie 30 Bewerbungen in der Kategorie „Unternehmen über 20 Mitarbeiter*innen“.

18 Bewerbungen sind über das Portal des Klima-Innovationspreises Niedersachsen eingegangen, verteilt über alle drei Kategorien. Zudem konnten sich die Bewerber*innen auf zwei Sonderpreise bewerben. Die Bewertung durch die Jury erfolgt anhand der drei Bewertungskriterien „Alleinstellungsmerkmal der Innovation“, „Wirtschaftlicher Erfolg“ und „Volkswirtschaftlicher Effekt“.

Zusätzlich verleiht das Niedersächsische Umweltministerium den landesweiten und mit 10.000 Euro dotieren „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“. Mit mehr als 50 eingereichten Klima-Innovationen zeigte sich Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer sehr zufrieden: „Die Klimakrise ist real und nicht mehr zu leugnen. Die Unternehmen im Land sind Vorreiter beim Klimaschutz und wissen um die Dringlichkeit der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität. Umso mehr freut mich, dass wir erneut über 40 herausragende Bewerbungen für den Klima-Innovationspreis bekommen haben.“ Er sei gespannt auf die Preisvergabe im November in Göttingen. Durchgeführt wird der Wettbewerb von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Region Göttingen.

Der Innovationspreis des Landkreises Göttingen wird in diesem Jahr bereits zum 21. Mal verliehen. Schon seit vielen Jahren dabei sind die Sponsoren, wie die Sparkassen aus Göttingen, Duderstadt und Osterode am Harz, die EAM und Measurement Valley. In diesem Jahr werden die Gäste am Abend der Preisverleihung erneut einen Publikumspreis bestimmen, der vom MEKOM Regionalmanagement in Osterode in Höhe von 2.000 Euro gestiftet wird. Die Preisverleihung wird in einem feierlichen Rahmen im Deutschen Theater Göttingen stattfinden.

Für weitere Informationen zum „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“ verweisen wir auf die Mitteilung der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit: www.klima-innovationspreis.de