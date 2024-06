NORD/LB beschließt Beendigung von Flugzeugfinanzierung

• Portfolio in Höhe von 1,67 Milliarden Euro wird an die Deutsche Bank verkauft

• Restportfolio in Höhe von circa 1,1 Milliarden Euro verbleibt im NORD/LB-Konzern und läuft sukzessive aus

• Maßnahme ist Teil der strategischen Neuausrichtung als Bank der Energiewende

• Stärkere Fokussierung auf ausgewählte Geschäftsfelder

• Neue Aufgaben für Mitarbeitende innerhalb der Bank

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank zieht sich aus dem Geschäft mit Flugzeugfinanzierungen zurück. Dies hat die Bank im Rahmen einer strategischen Überprüfung des Geschäftsbereichs entschieden. Dabei wurde mit der Deutschen Bank ein Vertrag über den Verkauf eines Großteils des Portfolios (1,67 Milliarden Euro) abgeschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Es wird erwartet, dass dieser in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen sein wird. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der restliche Teil des Portfolios (circa 1,1 Milliarden Euro) verbleibt im NORD/LB-Konzern und läuft sukzessive aus. Die Neugeschäftsaktivitäten in dem Segment werden eingestellt.

Die Maßnahmen sind Teil der strategischen Neuausrichtung der NORD/LB, die sich nach der erfolgreichen Transformation noch stärker auf ihre Kerngeschäftsfelder konzentriert. „Mit der konsequenten Umsetzung unserer Strategie fokussieren wir uns auf die weitere Steigerung der Profitabilität der Bank“, sagt Jörg Frischholz, CEO der NORD/LB. „Mit dieser Entscheidung gehen wir nun den nächsten Schritt und richten uns noch stärker auf die Umsetzung der Energiewende in unseren ausgewählten Wachstumsbereichen Erneuerbare Energien, Commercial Real Estate und Firmenkunden aus, die wir durch das freiwerdende Kapital ausbauen können“, so Frischholz weiter. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, schließlich war der Bereich der Flugzeugfinanzierungen viele Jahre integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells.“

Im Zuge der Umsetzung ist vorgesehen, dass die im Bereich Flugzeugfinanzierungen tätigen Mitarbeitenden die Möglichkeit erhalten, auf gleichwertige Positionen innerhalb der NORD/LB zu wechseln. Jörg Frischholz bedankte sich im Namen des Vorstands ausdrücklich bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen für ihre Leistungen: „Dass wir in diesem Geschäftssegment über Jahrzehnte ein so anerkannter und respektierter Marktteilnehmer waren, haben wir unseren Kolleginnen und Kollegen zu verdanken. Sie haben auf vorbildliche Art und Weise fachliches Know-how und Leidenschaft für das Geschäft miteinander kombiniert und waren damit exzellente Botschafter für die NORD/LB.“

Die NORD/LB war über vierzig Jahre weltweit im Geschäft mit Flugzeugfinanzierungen aktiv. Das aktuelle Flugzeugportfolio verfügt über ein Volumen von etwa 2,75 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024). Es umfasst rund 300 finanzierte Flugzeuge und Triebwerke. Der Großteil der zugrundeliegenden Finanzierungen wird voraussichtlich ab Ende Juni schrittweise an die Deutsche Bank übertragen (1,67 Milliarden Euro). Damit konnte ein zuverlässiger Partner für die Kunden gefunden werden. Die Deutsche Bank hatte sich in einem Bieterverfahren gegen eine Vielzahl nationaler und internationaler Interessenten durchgesetzt. Die große Nachfrage nach dem Flugzeugportfolio der NORD/LB ist Beleg für die hohe Qualität des Portfolios.

