Startup-Impuls Gründungswettbewerb: Hohe Preisgelder und der Beginn vieler Erfolgsstorys

SDas Rennen um die begehrten Auszeichnungen ist wieder eröffnet: Ab sofort können sich Gründungsteams für die 21. Runde vom Startup-Impuls Gründungswettbewerb von hannoverimpuls und der Sparkasse Hannover bewerben. In den vergangenen 20 Jahren wurden Sach- und Geldpreise im Wert von über 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet und 50 Startups in verschiedenen Preiskategorien prämiert. Teilnehmende Teams fiebern der Preisverleihung im März 2024 nicht nur wegen der hohen Preisgelder entgegen – hier starten Erfolgsgeschichten.

Hannover, 13. Oktober 2023. Ein europäischer Marktführer für Tracking-Technologie im Tennis (Wingfield), eine der reichweitenstärksten B2B-Plattformen der Digitalbranche (t3n) und ein durchstartender Whistleblower für Kosmetikprodukte (BeSure) – diese drei Unternehmen haben eins gemeinsam: Ihre unternehmerische Geschichte begann mit ihrer Bewerbung beim Startup-Impuls Gründungswettbewerb von hannoverimpuls und der Sparkasse Hannover, bei dem sich Gründungswillige ab sofort bis zum 7. Januar nächsten Jahres mit ihren Business-Ideen wieder für die nächste Runde bewerben können. Es warten auch im 21. Wettbewerb die begehrten Nominierungen und Preise im Wert von mehr als 100.000 Euro auf die Teilnehmenden. Das Mitmachen ist kostenlos und für Gründende aus allen Branchen möglich. Einzige Bedingung: Die Idee wird in der Region Hannover realisiert.

Die heute am Markt erfolgreichen Unternehmen Wingfield oder t3n haben einst hier ihre Ideen erstmals präsentiert. Fenja Böke, Eva Seyrich und Carolin Beck, das Team hinter BeSure, das mit seinem Algorithmus die Inhaltsstoffe aller Pflegeprodukte in Deutschland entschlüsselt, hat erst im vergangenen Jahr den Preis „Team-Start“ und 25.000 Euro Preisgeld abgeräumt, doch auch sie schreiben seitdem an ihrer Erfolgsgeschichte und sind zurzeit im Hafven Impact Accelerator #batch9. Der Accelerator unterstützt Startups mit einer nachhaltigen und innovativen Vision intensiv, um das Angebot weiter zu schärfen. Auch eine weitere Gewinnerin aus dem Vorjahr wird übrigens im hannoverschen Startup-Ökosystem weiter gefördert: Linda Büscher, die mit ihrer App Bulletpoint den Preis Solo-Start als beste Gründerin gewonnen hatte, war danach Teilnehmerin in Batch#13 der VentureVilla. Ihr Preisgeld von 25.000 Euro bei Startup Impuls hat sie in die Weiterentwicklung ihrer App gesteckt, die eine effiziente und schnelle Lösung bietet, um Texte besser zu verstehen und zusammenzufassen.

„Die Auszeichnungen beim Gründungswettbewerb Startup-Impuls sind oft genau der Rückenwind, den Teams brauchen, um sich zu trauen, aus ihrer Idee wirklich ein unternehmerisches Konzept zu machen“, erläutert Gastgeberin Doris Petersen, Geschäftsführerin von hannoverimpuls. Der branchenoffene Startup-Impuls Gründungswettbewerb bietet Gründungsinteressierten eine Gelegenheit, ihre Geschäftsidee auf Marktfähigkeit zu prüfen und zu einem Geschäftskonzept auszuarbeiten. Mithilfe eines vorbereitenden Beratungsprogramms und persönlichen Gründercoachings sollen die Bewerber*innen auf den Weg in die Selbstständigkeit gebracht werden: Die Gründenden profitieren vom Know-how der erfahrenen Berater*innen und Expert*innen. Der Startup-Impuls Gründungswettbewerb führt die Idee zum Konzept, zur Prämierung und auf den Markt.

„Tausende Arbeitsplätze in der Region Hannover lassen sich auf den Gründungswettbewerb Startup-Impuls zurückführen, das ist eine riesige Erfolgsgeschichte – für unseren Wirtschaftsraum, aber auch für uns als Sparkasse Hannover. Wir fördern diesen deutschlandweit einzigartigen Wettbewerb seit seinen Anfängen maßgeblich, denn die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern ist seit je her eine unserer wichtigsten Aufgaben“, ergänzt Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover.

Auf die Teilnehmenden warten auch 2024 wieder Preisgelder von mehr als 100.000 Euro in drei Kategorien. Beim Preis „Team-Start“ gibt es 25.000 Euro zu gewinnen. Die Idee sollte internationales Potenzial mitbringen.

Beim Preis „Solo-Start“ werden Gründende ausgezeichnet, die allein durchgestartet sind oder durchstarten wollen. Solo bezieht sich in diesem Fall auf die Anzahl der Gründenden – nicht auf die Zahl der Mitarbeiter*innen. Auf die „beste Gründerin“ und den „besten Gründer“ warten jeweils 25.000 Euro.

Der von Gehrke Econ unterstützte Preis „Hochschul-Start“ richtet sich primär an Gründungsvorhaben in einem frühen Ideenstadium von Studierenden, Instituten und Fachbereichen der Universitäten und Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie an wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der Region Hannover. Auch dieser Preis ist mit 25.000 Euro Preisgeld dotiert, zusätzlich gibt es individuelle Beratungsleistungen im Wert von rund 8.000 Euro, die von Gehrke Econ gestellt werden.

Alle nominierten Teams bzw. Solo-Starter*innen werden außerdem mit einem professionellen Imageclip für ihr Unternehmen und einem umfangreichen Pitch-Training im Gesamtwert von je 1.500 Euro belohnt. Darüber hinaus erhalten alle Gewinner*innen eine sechsmonatige Resident-Mitgliedschaft sowie Nominierte eine sechsmonatige Community-Mitgliedschaft des Kooperationspartners Hafven.

Bewerbungsende für den 21. Gründungswettbewerb Startup Impuls: 7. Januar 2024

