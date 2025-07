UNLEASH 2025: Hannover wird zum Hotspot für Startup-Innovation

Am 26. Juni 2025 wurde Hannover erneut zum Treffpunkt für Visionärinnen, Gründerinnen und Innovationsbegeisterte: Die zweite Ausgabe der UNLEASH Startup-Convention zog rund 750 Gäste an und verwandelte das Areal rund um den Raschplatz für einen Tag in ein lebendiges Zentrum der Zukunft. Mit einem inhaltlich breiten und inspirierenden Programm setzte das Event neue Maßstäbe für Innovationskultur und Vernetzung in der Region. Drei Bühnen bildeten den Rahmen für Diskussionen, Impulse und Ideen rund um Themen wie Health, Agritech, Science und Future Tech. Von spannenden Panels über Keynotes bis hin zu Pitch-Sessions und einer ausgelassenen Afterparty zeigte sich das Startup-Ökosystem Hannovers so vielfältig und dynamisch wie nie zuvor.

Gleich zu Beginn führte TV-Moderator Amiaz Habtu, bekannt aus der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, mit viel Charme und Gespür für Unternehmergeist durch das Tagesprogramm – ein echtes Highlight für das Publikum. Ergänzt wurde der Auftakt durch die Keynote von Innovationsberater und InoventiQ-CEO Stephan Jung, der aufzeigte, wie wichtig strategisches Denken und kreative Führung für den Wandel sind. Zu den weiteren Höhepunkten zählten die Lightning Talks auf der Science Stage, die Reverse Pitches auf der Community Stage und eindrucksvolle Redebeiträge von Persönlichkeiten wie Tijen Onaran und Ijad Madisch. Onaran betonte eindringlich, wie essenziell Sichtbarkeit, Mut und eine klare Haltung für Gründer*innen in unsicheren Zeiten sind. Madisch wiederum erinnerte mit der Geschichte seines Wissenschaftsnetzwerks ResearchGate daran, dass Innovation oft dort entsteht, wo Menschen an ihren Visionen festhalten – auch gegen Widerstände.

Ein besonderes Beispiel für den Dialog zwischen Tradition und Aufbruch bot das Format „Klassiker trifft Newcomer“ der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V., das Startups und Vertreter*innen der niedersächsischen Wirtschaft direkt zusammenbrachte. Dieser Austausch offenbarte eindrucksvoll das Potenzial generationenübergreifender Zusammenarbeit und neuer Kooperationen. Die UNLEASH 2025 wurde getragen von einem starken Netzwerk, bestehend aus hannoverimpuls, der Landeshauptstadt Hannover, der Medizinischen Hochschule Hannover, VentureVilla, RootCamp, der Sparkasse Hannover, Die Recken, Heise Horizons und vielen weiteren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gründerszene. Sie alle eint das Ziel, die Sichtbarkeit von Gründungen, Talenten und zukunftsorientierten Ideen weiter zu stärken – direkt im urbanen Raum. Nach dem eindrucksvollen Erfolg dieser zweiten Ausgabe steht fest: Die UNLEASH hat sich als bedeutendes Innovationsformat etabliert. Die Planungen für 2026 laufen bereits auf Hochtouren.