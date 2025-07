Herausforderung, Naturerlebnis und sportlicher Erfolg: Brockenaufstieg, begeistert mit Rekordstimmung im Harz

Braunlage – Strahlender Sonnenschein, volle Startfelder und ein sportliches Naturerlebnis, das seinesgleichen sucht: Der diesjährige Brockenaufstieg 2025, organisiert von Nicolai Fleischer aus Göttingen und seinem familiengeführten Team, war ein voller Erfolg. Am frühen Samstagmorgen starteten 330 ambitionierte Wanderinnen und Wanderer in Braunlage, um sich auf zwei fordernden Distanzen dem höchsten Punkt Norddeutschlands zu stellen – dem Brocken.

Die 55-Kilometer-Distanz mit 1.280 Höhenmetern wurde von 120 Teilnehmenden in Angriff genommen – 105 von ihnen erreichten nach durchschnittlich 10 bis 11 Stunden das Ziel. Auf der 35-Kilometer-Strecke mit 870 Höhenmetern gingen 210 Wanderbegeisterte an den Start; 178 von ihnen meisterten die Route in 5 bis 8 Stunden. Allen Finishern wurde auf dem Gipfel ein Erinnerungsfoto überreicht – ein emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung. Versorgt wurden die Sportlerinnen und Sportler an den professionell organisierten Stationen in Torfhaus und Schierke mit Getränken, energiereichen Snacks und einer Extraportion Motivation – auch dank engagierter Helferinnen und Helfer sowie einem hervorragend organisierten Radsupport. Besonders bei den heißen Temperaturen sorgten Sprühflaschen für wohltuende Erfrischung, während das DRK Braunlage mit ruhiger Kompetenz kleinere hitzebedingte Beschwerden behandelte. Alle Wanderer konnten ihre Tour fortsetzen.

Die Veranstaltung wurde ermöglicht durch treue Sponsoren, darunter Bad Harzburger Mineralbrunnen, Autohaus Hermann, Quattek und Partner, Pino, Multipower, Otto Hebestriet, Brockenwirt und die Stadt Braunlage. Ihre Beiträge – von Getränkelogistik bis Parktickets – machen den Brockenaufstieg seit Jahren zu einem sportlichen Highlight im Harz.

Nach einem erlebnisreichen Tag feierten die Teilnehmenden ihren Erfolg im Zielbereich in Braunlage – mit Medaillen, kühlen Getränken und einem gemeinsamen Grillfest.Veranstalter Nicolai Fleischer zeigte sich überwältigt: „Das war die beste Veranstaltung der letzten Jahre – ein großartiges Gemeinschaftserlebnis!“

Bereits jetzt richtet sich der Blick auf das kommende Jubiläum: 25 Jahre Brockenaufstieg – im Juni 2026. Ein Jubiläum, das Großes verspricht.