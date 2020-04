9.599 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen

9.599 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute -Donnerstag, Stand 13 Uhr- in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.

Insgesamt 363 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA (bis 10 Uhr) als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 6.371 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 66,4 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 891 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 681 Erwachsene auf Normalstationen, 206 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 135 Erwachsene beatmet werden, davon acht auf ECMO-Plätzen. Vier Kinder befinden sich in stationärer Behandlung (Normalstation).

Kommune Bestätigter Fall Änderung zum Vorbericht Verstorben Änderung zum Vorbericht LK Ammerland 159 0 4 0 LK Aurich 83 2 5 0 LK Celle 149 0 8 0 LK Cloppenburg 91 0 0 0 LK Cuxhaven 87 3 3 0 LK Diepholz 298 1 21 0 LK Emsland 374 5 15 0 LK Friesland 30 0 1 0 LK Gifhorn 122 0 4 0 LK Goslar 173 7 10 1 LK Göttingen 678 40 34 2 LK Grafschaft Bentheim 209 2 12 1 LK Hameln-Pyrmont 114 2 6 0 LK Harburg 463 20 9 0 LK Heidekreis 65 1 1 0 LK Helmstedt 124 0 0 0 LK Hildesheim 290 5 2 1 LK Holzminden 103 0 5 0 LK Leer 89 1 2 0 LK Lüchow-Dannenberg 17 1 2 0 LK Lüneburg 164 0 0 0 LK Nienburg (Weser) 63 0 1 0 LK Northeim 110 0 0 0 LK Oldenburg 195 1 9 0 LK Osnabrück 910 13 37 9 LK Osterholz 77 1 0 0 LK Peine 136 1 10 0 LK Rotenburg (Wümme) 92 0 1 0 LK Schaumburg 138 1 5 0 LK Stade 182 2 6 0 LK Uelzen 40 1 0 0 LK Vechta 304 2 10 0 LK Verden 115 0 1 0 LK Wesermarsch 51 0 1 0 LK Wittmund 24 0 0 0 LK Wolfenbüttel 160 2 6 0 Region Hannover 1772 31 54 2 SK Braunschweig 293 2 10 0 SK Delmenhorst 40 3 2 0 SK Emden 16 1 0 0 SK Oldenburg 155 2 0 0 SK Osnabrück 430 2 13 4 SK Salzgitter 118 0 5 0 SK Wilhelmshaven 17 0 0 0 SK Wolfsburg 279 7 48 0 Gesamt 9599 162 363 20

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 13 Uhr, Todesfälle bis 10 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Fallzahlanstiege können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einleiten und die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

* Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

