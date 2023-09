20 Jahre erfolgreiche Wirtschaftsförderung

Hannover, 14. September 2023. Herausforderungen meistern, Chancen für den Wirtschaftsstandort Hannover nutzen: Das zeichnet hannoverimpuls damals wie heute aus. Mehr als 11.000 Quadratmeter Raum wurden beispielsweise für Innovationen geschaffen und der Stapel an gesammelten Visitenkarten aus dem Ausland hat die Deckenhöhe eines Neubaus erreicht. Geschäftsführerin Doris Petersen zieht eine beeindruckende Bilanz zum Jubiläum der regionalen Wirtschaftsförderung.

Mut ist nicht nur für Gründende eine ganz wichtige Zutat – den brauchen auch die Menschen, die eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft an den Start bringen wollen – so geschehen in Hannover vor 20 Jahren. Die heutige Bilanz von hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen macht eins deutlich: Die visionäre Kraft der Gründungsväter von hannoverimpuls wurde mehr als belohnt. So werden heute beispielsweise jährlich rund 1.000 Gründungsprojekte begleitet – nicht wenige davon echte Erfolgsstorys, die vielen Menschen Arbeit geben.

Dazu denkt hannoverimpuls immer wieder Trends und Netzwerke vor – so gab es beispielsweise bereits Angebote für Unternehmen rund um Digitalisierung – viele Jahre, bevor Big Data, Cloud-Services oder Datensicherheit zu Buzzwords wurden. 670 Internationalisierungsprojekte wurden in 20 Jahren erfolgreich umgesetzt. Startup-Impuls ist einer der bedeutendsten Gründungswettbewerbe in Deutschland geworden und aus Hannover nicht mehr wegzudenken, 1,5 Millionen Preisgelder wurden in 20 Jahren vergeben. Und: Rund 80 Millionen Euro externe Fördermittel wurden für Innovationsprojekten akquiriert und dadurch ca. 168 Euro Gesamtinvestitionen am Standort ausgelöst.

Schon in den Anfangsjahren hat hannoverimpuls über Branchenforen die Stakeholder bestimmter Themen an einen Tisch geholt, um das Potenzial von Branchen und Technologien zu ergründen. In Projektzentren wurden Ideen weiterentwickelt – und gegebenenfalls auch wieder verworfen. So wurden unter anderen die Potenziale von Laser- und anderer Photonik-Anwendungen mit dem Laserzentrum und der damaligen SIAG mbH ergründet, Technologien aus der Luftfahrtindustrie im branchenübergreifenden Forum „Crossroads“ diskutiert und schon 2006 neue Konzepte für die Automobilindustrie gedacht und angeregt – und so Impulse gesetzt.

„Unsere Maßnahmen haben sich in 20 Jahren stetig weiterentwickelt. Doch immer hatten und haben wir den Mut, neue Wege zu gehen und auszuprobieren“, erklärt Doris Petersen, die seit Januar 2020 die Geschicke von hannoverimpuls als Geschäftsführerin leitet. Wegen der Corona-Pandemie begann ihre Tätigkeit damals direkt unter besonderen Bedingungen – ein Teil ihrer Mitarbeitenden war im Homeoffice – und mit einem festen Ziel im Blick: den Unternehmen aus Stadt und Region mit möglichst viel Schwung aus dem Krisenmodus zu helfen.Statt sich in ihre Aufgaben einarbeiten und Team und Ansprechpartner*innen in Ruhe kennenlernen zu können, musste die neue Geschäftsführerin direkt tief in die Arbeit eintauchen und sich mit ihren Mitarbeiter*innen auf digitalen Wegen besprechen.

„Eins der Themen auf meiner To-do-Liste im Vorfeld war damals natürlich die Digitalisierung und die Frage: Wie digital muss eine Wirtschaftsförderung sein? Das Virus und die dazugehörenden Kontaktbeschränkungen haben die Umsetzung rapide beschleunigt: In Windeseile haben wir zahlreiche analoge Angebote neu als digitale Formate aufgesetzt. In Zeiten, in denen die Wirtschaft quasi stillsteht, muss Wirtschaftsförderung mit Volldampf liefern, um Impulse für die nötige Flexibilität, Kreativität und den Innovationsgeist von Unternehmen zu geben“, beschreibt sie diese Zeit im Rückblick. „Beim Thema Digitalisierung sind wir sicher erst einen kleinen Teil des notwendigen Weges gegangen, aber das Tempo, mit dem das Team während der Pandemie Formate wie den Beratungstag oder Angebote wie Gründen kompakt digital umgesetzt hat, verdient besondere Anerkennung.“ Allein im Zeitfenster vom ersten Lockdown im März 2020 bis Ende desselben Jahres wurden 896 Unternehmen beraten, die über 6.000 Fragen zu unterschiedlichen Themen in dieser herausfordernden Zeit an hannoverimpuls richteten.

Teamarbeit und Kooperationen sind aus Sicht von Doris Petersen insgesamt zentrale Bausteine der Erfolgsgeschichte von hannoverimpuls – damals wie heute. Die Sparkasse Hannover, Wegbegleiterin der ersten Stunde beim Gründungswettbewerb, die Agentur für Arbeit, Hannovers Hochschulen und viele mehr: „Wir schlagen aktiv Brücken zwischen Unternehmen, Wissenschaft, Institutionen und Politik, um Synergien zu schaffen und den Erfahrungsaustausch zu fördern. Denn wir wissen: Gemeinsam können wir mehr erreichen“, freut sich Doris Petersen über alle, die diese Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben und weiter begleiten werden. Ein spannendes aktuelles Kooperationsprojekt, welches das Team 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt hat: Digital Health City Hannover, ein Vorzeigeprojekt für die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland.

In Zukunft werden Themen wie digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Klimaschutz das Team der Wirtschaftsförderung weiter fordern – heute aber wird erst einmal gemeinsam mit Gründungsvätern, Wegbegleitenden und dem Team das Erreichte gefeiert, bevor es morgen wieder mit Mut und Engagement an neue Projekte für den Standort Hannover geht.