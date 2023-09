Region Göttingen bei eBay: Start eines neuen regionalen Online-Marktplatzes für den Landkreis Göttingen

Mit dem regionalen Online-Marktplatz „Region Göttingen bei eBay“ sollen Handel- und Gewerbetreibende gestärkt werden. Bereits über 750.000 Angebote bieten Unternehmen von Hann. Münden über Göttingen und das Eichsfeld bis in den Harz auf der Plattform an. Bei einer Kick-Off-Veranstaltung am 10. Oktober wird die neue Plattform von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Göttingen und Verkaufsexperten von eBay vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH hat eBay Deutschland einen lokalen Online-Marktplatz für die Region Göttingen eingerichtet. Unter https://www.ebay-deine-stadt.de/region-goettingen finden Käufer*innen die Angebote von gewerblichen Händler*innen aus der Region – viele von ihnen mit stationärem Geschäft. So können die Bewohner*innen von Hann. Münden, über Göttingen, Duderstadt bis nach Osterode am Harz den lokalen Einzelhandel durch ihren Einkauf online gezielt unterstützen oder sich vor dem Einkauf im Ladengeschäft über die Angebote der Händler*innen informieren.

Nutzer*innen finden auf der Plattform von Beginn an eine breite Auswahl von über 750.000 Produkten des regionalen Handels. Darüber hinaus verleiht der lokale Online-Marktplatz dem Handel aus der Nachbarschaft ein Gesicht: Käufer*innen sehen durch eine Google MapsTM-Integration nicht nur, wo sich ein Geschäft befindet, sondern auch die Öffnungszeiten, um direkt im Geschäft vorbeigehen zu können, sowie Informationen zum Unternehmen. Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz ist die Region Göttingen Teil eines deutschlandweiten Projekts zur Stärkung des lokalen Handels. Die Initiative eBay Deine Stadt, die der Handelsverband Deutschland (HDE) als Partner begleitet, ermöglicht es allen interessierten Städten und Kommunen, lokale Online-Marktplätze einzurichten. Neben der Region Göttingen sind bereits 41 weitere Städte und Regionen erfolgreich mit dem Projekt gestartet.

Auf den Marktplätzen finden Besucher*innen über 25 Millionen Artikel von tausenden teilnehmenden Händler*innen. Im Rahmen der Initiative meldeten sich mehr als 3.000 Händler*innen im vergangenen Jahr bei eBay.de neu an oder reaktivierten ihren zwischenzeitlich inaktiven eBay Shop. Ein Vorteil der Initiative für den lokalen Handel ist, dass die Angebote nicht nur auf der lokalen Plattform „Region Göttingen bei eBay“ verfügbar sind. Sie sind auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz (www.ebay.de) zu finden. So können die Händler*innen ihre Artikel über eBay auch an Millionen Menschen in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus verkaufen.

„Marktplätze ermöglichen einen relativ einfachen Einstieg in den E-Commerce“ (Mittelstand-Digital Zentrum Handel)

Wirtschaftsförderer Marc Diederich sieht diese Initiative als ein Angebot insbesondere für die Händler*innen und Eigenproduzierenden an, die sich noch nicht mit digitalen Vertriebswegen beschäftigt haben: „Wir bieten unseren Betrieben regelmäßige Veranstaltungen an rund um den Themenbereich der Digitalisierung. Wer sich im Handel bis jetzt nicht an die Nutzung digitaler Vertriebskanäle herangetraut hat, bekommt durch unsere Zusammenarbeit mit eBay die niedrigschwellige Möglichkeit, neue Prozesse, Abläufe und Vermarktungsmöglichkeiten kostengünstig auszuprobieren. Jenen Händler*innen, die neu zu eBay kommen, wird durch das kostenlose „eBay-Durchstarter”-Programm der Einstieg in den Onlinehandel erleichtert: Neueinsteiger*innen zahlen drei Monate keine Verkaufsprovision und profitieren von einer viermonatigen Intensivphase mit kostenlosem Kundenservice und individueller Beratung“, erläutert der WRG-Geschäftsführer.

Für Landrat Marcel Riethig spielt dabei die Schaffung neuer Vertriebsmöglichkeiten eine zentrale Rolle: „Hier wird ein zusätzlicher Kanal für Unternehmen in der Region geschaffen, um ihre Produkte zu vertreiben. Wir schaffen damit keine Konkurrenzsituation, sondern bieten auf eBay eine Plattform, um den regionalen Handel zu unterstützen. Wer online und dennoch lokal einkaufen will, wird hier fündig!“

Seit 2006 auf eBay: Das Musikhaus Funke aus Osterode am Harz

In Osterode am Harz betreibt Markus Funke bereits seit 2006 das Musikhaus Funke, welches ebenfalls seit 2006 mit einem Shop bei eBay aktiv ist: „Sowohl im Laden als auch online bieten wir unser Sortiment an Musikinstrumenten und Zubehör, Noten, Professional Audio- und sonstigem technischen Equipment an. Mit dem Start von ‚Region Göttingen bei eBay‘ erhoffe ich mir, unseren Kundenstamm weiter ausbauen zu können — nicht nur im Hinblick auf die angebotenen Produkte, sondern auch auf unsere ortsgebundenen Leistungen, wie unsere hauseigene Musikschule oder unsere Reparaturwerkstatt. Gerade für uns als Geschäft im Göttinger Umland ist dies eine gute Chance, dass noch mehr Leute, die im Normalfall nicht in unser Ladenlokal kommen würden, auf unser Angebot aufmerksam werden.“

Tradition und Pioniergeist seit über 100 Jahren in der Göttinger Innenstadt

Markus Reich und seine Frau Juliane führen mittlerweile in vierter Generation das Familienunternehmen Carl Tode in Göttingen: „Angefangen hat alles vor über 100 Jahren, als Carl und Emma Tode im August 1918 ihr Ladengeschäft in der Prinzenstraße 4 eröffneten. Seitdem hatte jede Generation ihre Herausforderung und musste ihr mit kaufmännischem Geschick begegnen. Auf eBay verkaufen wir seit 2008 unter dem Namen „cookstdu“ unsere hochwertigen Haushaltswaren und Wohnaccessoires. Das neue Angebot ‚Region Göttingen bei eBay‘ verstehen wir als Chance, unser Geschäft regional noch sichtbarer zu machen. Die Kooperation mit eBay ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie man das Internet und Onlinehandel als verstärkendes Element nutzen kann, um auch lokale Institutionen zu unterstützen“, so Reich.

Andreas Häntsch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland: „Mit ‚Region Göttingen bei eBay‘ möchten wir den Händler*innen in der Region Göttingen ein zusätzliches Schaufenster bieten und den Zugang zum Onlinehandel erleichtern. Dafür haben wir in den vergangenen Monaten eng mit der Wirtschaftsförderung Region Göttingen zusammengearbeitet und freuen uns nun sehr, die Händler*innen auf der Plattform begrüßen zu dürfen. Sie stellen den Besucher*innen der Seite von Beginn an ein großes und attraktives Angebot zur Verfügung.“

Kick-Off-Veranstaltung mit zahlreichen Tipps zum Einstieg sowie zur Optimierung des eigenen eBay-Shops

Zum Kick-off des neuen lokalen Online-Marktplatzes lädt die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH gemeinsam mit eBay Deutschland alle interessierten gewerblichen Anbieter aus der Region zu einer Informationsveranstaltung am 10. Oktober 2023 um 19 Uhr im Café Restaurant Wellenreiter in 37136 Seeburg ein. Ablauf: Begrüßung, Vorstellung Region Göttingen bei eBay, Vorstellung „eBay-Durchstarter”-Programm, Best-Practice-Beispiele, lockerer Austausch. Weitere Informationen dazu unter www.wrg-goettingen.de/veranstaltungen.