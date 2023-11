24.600 Besucher:innen beim Göttinger Literaturherbst

Norddeutschlands größtes Literaturfestival erzielt stärkstes Ergebnis in seiner 32-jährigen Geschichte

Mit einem gefeierten Mascha Kaléko-Abend der Berliner Band DOTA und Standing Ovations endete am gestrigen Sonntag, den 5.11.2023, im Deutschen Theater der Göttinger Literaturherbst.

24.600 Zuschauer:innen – 4.800 mehr als im Vorjahr – besuchten Norddeutschlands größtes Literaturfestival. Damit erzielte es das stärkste Ergebnis in seiner 32-jährigen Geschichte.

In Göttingen und der Region standen vom 21.10.-05.11.2023 83 Veranstaltungen auf dem Programm; von 72 eintrittspflichtigen waren 33 ausverkauft. Besonders die Lesungen im Umland konnten mit 3.500 Besucher:innen ein Plus von 60 Prozent gegenüber 2022 erreichen. Die Auslastung lag insgesamt bei 91 Prozent.

„Das ist ein überwältigender Zuspruch“, so Johannes-Peter Herberhold, Geschäftsführer des Göttinger Literaturherbstes. „Eine solche Fülle an hochkarätigen Veranstaltungen gab es bislang im Festival noch nie und wir haben von sehr vielen Seiten begeistertes Feedback für das Programm erhalten. Das Publikum hat uns mit dieser großen Resonanz noch einmal deutlich in unserer Arbeit bestätigt.“

An den 16 Festivaltagen waren große Stars der Szene zu Gast, darunter Richard Ford, Bonnie Garmus, Christopher Clark, Daniel Kehlmann, Benno Fürmann, Sebastian Klussmann, Florian Illies, Dörte Hansen, Matthias Brandt, Johanna Wokalek und Şeyda Kurt. Zu den fünf bestbesuchten Veranstaltungen zählten die Abende mit Ferdinand von Schirach, Roland Kaiser, Helge Schneider, Robert Seethaler sowie der Science Slam.

Die Reihe Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst präsentierte herausragende Einblicke in die Spitzenforschung, u.a. mit dem Nobelpreisträger für Medizin, Paul Nurse, oder der Moorexpertin Franziska Tanneberger.

Auch der NDR Sachbuchpreis und der Sartorius-Preis für neue Kommunikation »LifeScienceXplained« würdigten exzellente Wissenschaftsvermittlung. In Kooperation mit der Universität Göttingen kamen erneut Wissenschaft und Kunst in den Dialog und gemeinsam mit der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ging es um kulturelles Erbe mit Zukunft.

Das digitale Zusatzangebot Literaturherbst ON AIR wurde auch im vierten Jahr intensiv genutzt. Bis zum 5.11. gab es über 33.000 Zugriffe. Da die Lesungen noch bis Ende November in der Mediathek des Festivals zur Verfügung stehen, erfolgt die abschließende Auswertung der Zugriffe Ende des Monats. ON AIR-Tickets für 23 € gibt es unter www.literaturherbst-on-air.com. Mit dem Kulturticket haben alle Studierenden der Universität Göttingen sowie der PFH Göttingen freien Zugang zum ON AIR-Angebot.

Im kommenden Jahr findet der Göttinger Literaturherbst vom 18. bis 27. 10. 2024 statt.