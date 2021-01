Frohe Botschaft während der Corona-Schließung: Romantischer Winkel erhält HolidayCheck Award 2021!

RoLigio® & Wellness Resort im Harz gehört wieder zu den beliebtesten Wellnesshotels weltweit

Ein Lichtblick in den dunklen Corona-Hotelschließungstagen: Das renommierte RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Harz wurde nach 2018, 2019 und 2020 zum vierten Mal in Folge mit dem international anerkannten Award ausgezeichnet, der wegen Corona in diesem Jahr „HolidayCheck Special Award 2021“ heißt. Damit gehört der „Romantische Winkel“ erneut zu den beliebtesten und besten Hotels weltweit.

Die begehrte Auszeichnung von HolidayCheck, einem der weltweit führenden Bewertungsportale im Internet, erhalten nur Hotels, die besonders oft und erstklassig benotet und zudem auch sehr oft weiterempfohlen wurden. Für den Award mussten der Durchschnitt aller Bewertungen eines Hotels bei mindestens 5,0 und die Weiterempfehlungsrate bei mehr als 90 Prozent liegen. Der „Romantische Winkel“ wurde von den Gästen exzellent bewertet und zählt daher wieder zu den beliebtesten Hotels nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit.

„2020 haben wir trotz der beiden Corona-Schließungen insgesamt 125 Bewertungen gesammelt. Dabei erreichten wir eine Weiterempfehlungsquote von 96 Prozent sowie 5,8 von sechs möglichen Sonnen und gehören laut HolidayCheck Award zu den beliebtesten Hotels weltweit. Aber uns geht es mit den Bewertungen weniger um den Award als vielmehr um das Feedback der Gäste, denn nur so können wir uns stetig verbessern“, erläutert Nora Oelkers, Inhaberin des „Romantischen Winkels“.

„Dass wir das Siegel ‚HolidayCheck Award’ bereits mehrfach in Folge tragen dürfen ist schon etwas ganz Besonderes und belegt, dass wir mit unserem Konzept die Bedürfnisse der Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen. Wir freuen uns riesig und bedanken uns bei allen Gästen für die vielen und ehrlichen Bewertungen“, ergänzt Matthias Reuter, Direktion im Romantischen Winkel.

Bewertungen sind dem Hotelteam enorm wichtig – aber nicht nur die guten. „Nur durch kritische Bewertungen und Anregungen können wir uns stetig verbessern und die Gäste immer wieder aufs Neue überraschen. Um dieses Feedback der Gäste regelmäßig zu erhalten, arbeiten wir nicht nur mit Portalen wie HolidayCheck, sondern auch mit einem hoteleigenen Bewertungstool. Die Gäste können uns dabei sowohl digital als auch ganz klassisch über den Fragebogen bewerten, der in den Zimmern ausliegt. Tatsächlich wird diese Form der Bewertung von unseren Gästen noch sehr intensiv genutzt“, so Nora Oelkers.

Dass es der Romantische Winkel immer wieder schafft, nicht nur die Gäste, sondern auch die Prüfer zu überzeugen, belegen die zahlreichen weiteren Auszeichnungen: Das innovative 5-Sterne-Haus wurde unter anderem bereits mit der „Wellness-Aphrodite“, dem „Großen Preis des Mittelstands“, dem „European Health SPA Award“ sowie als „Top-Tagungshotel“ geehrt.

Über den Romantischen Winkel:

Das RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Südharz, direkt am See gelegen, ist ein familiengeführtes 5Sterne-Wellness-Hotel mit 78 Zimmern, Suiten und Apartments und das weltweit erste RoLigio®-Hotel. Seit 40 Jahren verwöhnt die Inhaberfamilie Oelkers mit ihrem Team die Gäste mit einer besonderen Mischung aus gehobener Gastlichkeit und einmaligen und innovativen Angeboten zum Verwöhnen, Entspannen und Regenerieren. Stets gelang es aufs Neue, die Gäste so zu begeistern, dass sie wiederkommen – der Anteil der Stammgäste liegt daher bis heute bei rund 60 Prozent. Der Romantische Winkel ist ein renommierter Ort für innovative Spa- und Wellnessangebote, Tagungen über kulinarische und kulturelle Events. Tradition und Innovation gehen im Romantischen Winkel Hand in Hand: Als eines der ersten Hotels in Deutschland bot der Romantische Winkel den Gästen schon 1992 einen großen Spa- und Wellnessbereich. Eine besondere hoteleigene und mehrfach preisgekrönte Innovation ist das mit Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen entwickelte Wellness- und Lebenskonzept RoLigio®. Heute ist der Romantische Winkel zudem das erste RoLigio®-Hotel weltweit. Gäste lieben die Herzlichkeit im Hotel, die kulinarischen Genüsse im Restaurant und die 3.500 Wohlfühl-Quadratmeter mit Saunen, Dampfbädern, Whirlpools, ganzjährig beheiztem Außen- und Innenpool, verschiedenen Bädern, Licht- und Klangraum, Fitness und allem, was es zur Erholung bedarf. Zum Haus gehört auch ein Kinder- und Jugendclub sowie ein umfangreiches Aktionsprogramm mit kulturellen, sportlichen und geselligen Veranstaltungen. Direkt am Nationalpark Harz findet man zudem vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Mountainbiking, Wandern, Golfen und Wintersport.

