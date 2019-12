Musik 21 Niedersachsen: Nomos-Quartett

SAMSTAG | 30.11.2019 | 17:00 Uhr | Aus dem Innersten IV. »Zum Schluss ein Fest«

Nomos-Quartett Sprengel Museum Hannover | Kurt-Schwitters-Platz 1 | 30169 Hannover

Zum Schluss ein Fest: Ein umfangreiches Festprogramm mit Lieblingsquartetten des Nomos-Quartetts von Mozart bis Ravel und einer faszinierenden Collage aus einer Vielzahl von Werken der Neuen Musik, die für die MusikerInnen des Nomos-Quartetts in ihrer 35jährigen Karriere Teil ihres künstlerischen Lebens waren. Und am Ende Beethovens letztes Streichquartett: versöhnlich, fast heiter der Zukunft zugewandt.

Ausführende | Nomos-Quartett

Martin Dehning | Violine Meike

Bertram | Violine

Friederike Koch | Viola

Sabine Pfeiffer | Violoncello

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart »Streichquartett« G-Dur KV 156 Maurice Ravel »Streichquartett« F-Dur Felix Mendelssohn Bartholdy »Streichquartett« f-Moll op. 80 Franz Schubert »Quartettsatz« c-Moll D 703 Collage Neuer Musik Ludwig van Beethoven »Streichquartett F-Dur« op. 135

Karten und Abos

im Kartenshop und bei der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus | Sophienstraße 2 Tel. 05 11- 16 84 12 22 | www.Vvk-kuenstlerhaus.de und unter www.nomos-quartett.de/de/kartenshop

Bereits während ihrer Studienzeit – u.a. in Berlin, Hannover, Frankfurt, Paris und New York – waren die vier MusikerInnen Mitglieder in Ensembles wie dem Ensemble Modern und der Jungen Deutschen Philharmonie. 1984 gründeten sie das Nomos-Quartett und gewannen in den folgenden Jahren zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben. Prägend für das Musikverständnis des Nomos-Quartetts war die Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikerpersönlichkeiten: Ramy Shevelov, der sie in die Grundlagen der Kammermusik einführte, das Amadeus-Quartett, das ihnen die große Tradition des Streichquartettspiels vermittelte, Nikolaus Harnoncourt, der sie anregte und bestärkte, die Partituren der Wiener Klassik neu zu lesen, und György Kurtág, den sie nicht nur als Komponisten hoch schätzen, sondern auch als genialen Kenner der Streichquartette Beethovens. Heute ist das NomosQuartett „eine der überragenden Quartettformationen der Gegenwart“ (Klaus J. Schönmetzler). Sein unverwechselbares Profil gewinnt das Ensemble aus dem Brückenschlag zwischen der großen tradierten Quartett-Literatur und der neusten Musik, der in intelligenten Konzert-Dramaturgien zum Programm erhoben wird. Unter dem Motto aus dem Innersten veranstaltet das Nomos-Quartett eine eigene Konzertreihe: An vier verschiedenen Orten in Hannover erklingen in jedem Jahr vier exzeptionelle Programme mit „intimer“ Kammermusik von Haydn bis heute.

