luminar: So spricht das Licht!

Es ist der Blick für das große Ganze, für die unmerklichen kleinsten Details und nicht zuletzt für diesen einzigartigen Zauber, der die Menschen tief in ihrer Seele berührt. Wenn Wencke Tschentscher, die Norddeutsche mit dem besonderen Talent für Glanz und Wärme, ihre spektakulären Lichtkonzepte und Installationen präsentiert, hält man einen Moment lang den Atem an. „Was uns bei luminar ausmacht und vereint ist, dass wir Menschen mögen und dem Leben grundsätzlich positiv gegenüber stehen. Das ist der Motor für unsere kreative Arbeit und die immer wieder neue Begeisterung für jedes einzelne Projekt.

Mit ihrer Firma luminar gestaltet sie deutschlandweit öffentliche Räume und verwandelt seit Jahren Innenstädte, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Filialen und Büroimmobilien in unvergessliche Erlebniswelten. Dekoration für die Weihnachtszeit, saisonale Dekorationen und ganzjährige Beleuchtungskonzepte sind die Spezialität der kreativen Designagentur.

Ob das Hamburger Passagenviertel, der traditionsreiche Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor in Berlin, berühmt geworden durch die Beiträge aus Berlin im ZDF „heute journal“ im Dezember, oder die Hannoveraner Innenstadt – luminar taucht öffentliche Räume in ganz Deutschland in ein neues Licht.

Das Unternehmen arbeitet mit umweltfreundlicher und stromsparender Technik. Die Lichtkonzepte von Wencke Tschentscher verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Beleuchtungen. Trotz ihres geringen Stromverbrauchs erzeugen ihre LEDs ein Licht, das der Glühlampe ähnelt. Mit erfahrenem Projektmanagement arbeitet luminar mit einem starken Netzwerk von Lieferanten, Statikern, Monteuren und Logistikdienstleistern zusammen.

Als Full-Service-Dienstleister mit der Große-Augen-Garantie bietet luminar Beratung, Konzeption, Materialbeschaffung und Produktion, Logistik, Aufbau, Inbetriebnahme, Abbau, Einlagerung, Wartung und die Finanzierung seiner Lichtprojekte. Unterstützt werden die Kunden auch bei der Vermarktung dekorativer Projekte durch begleitende Aktionen, Public Relations und Sponsorenwerbung.“

www.luminar.de

Kategorien: Alle