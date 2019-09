Kulturstiftung Kornhaus: Kooperation zwischen PS.SPEICHER, Jobagentur und HKS Sicherheitsservice

Jobcenter Landkreis Northeim, HKS Unternehmensgruppe und PS.SPEICHER vereinbaren Kooperation zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen | Noch freie Plätze vorhanden | Auswahlverfahren beginnt im Herbst

Der PS.SPEICHER ist bei vielen Gästen aus nah und fern ein beliebter Ausflugsort, in Kürze könnte er auch für manche Menschen den Weg aus der Arbeitslosigkeit weisen. Gemeinsam wollen der PS.SPEICHER und die Geschäftsstelle Einbeck des Jobcenter Landkreis Northeim ein Modellprojekt auflegen, um Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, wieder in Beschäftigung zu bringen. Die Maßnahme wird im Rahmen eines Förderprogrammes der Bundesregierung zum Teilhabechancengesetz realisiert.

Im PS.SPEICHER und in seinen Depots, in der die riesige Sammlung historischer Fahrzeuge aufbewahrt wird, gibt es viel zu tun. Neben der täglichen Arbeit rund um die Gäste im PS.SPEICHER, gibt es viele Aufgaben, die die festangestellten Mitarbeitenden und die ehrenamtlich Helfenden der gemeinnützigen Kulturstiftung Kornhaus, die den PS.SPEICHER betreibt, nicht alleine bewerkstelligen können: Das geht von der Pflege der Fahrzeuge bis hin zu Archivarbeiten und dem Aufbau und der Pflege von Datenbanken. Noch mehr gilt das für das kommende Jahr. Denn dann sollen neben dem PS.Depot Lkw+Bus, das bereits von ehrenamtlich Mitarbeitenden betrieben wird, weitere Depots für Publikum zugänglich gemacht werden. Spätestens dann kommen auch Betreuungs- und Bewachungsaufgaben dazu, müssen Exponate beschildert und Tickets verkauft werden.

Da kommt die Initiative des Bundes zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen gerade zur rechten Zeit. Auch das Jobcenter freut sich, mit dem PS.SPEICHER einen starken Partner gefunden zu haben: „Der PS.SPEICHER hat nicht nur einen guten Ruf als Museum und als Arbeitgeber“, meint Axel Pfeiffer, Teamleiter im Jobcenter, „sondern bietet auch attraktive Einsatzmöglichkeiten, die über die Beschäftigungsangebote, die Langzeitarbeitslosen üblicherweise offen stehen, hinausgehen.“ Auch Lothar Meyer-Mertel, Geschäftsführer des PS.SPEICHER, ist zuversichtlich über den Erfolg der Maßnahme: „Wir freuen uns, wenn wir auf der Grundlage dieses Beschäftigungsprogrammes befähigt werden, Dinge zu realisieren, die wir als gemeinnützige Stiftung aus eigenen Kräften nicht stemmen könnten.“

Wichtig ist allen Beteiligten, dass keine bestehenden Aufgaben ersetzt oder gar laufende Beschäftigungsverhältnisse berührt werden. Entsprechend ist auch der Sicherheitsdienst des PS.SPEICHER, die Firma HKS Sicherheitsservice aus Hardegsen, mit im Boot. Über die Firma HKS soll auch das Personalmanagement und die Einsatzplanung verlaufen.

Insgesamt sollen nach derzeitiger Planung 15 förderfähige Stellen im PS.SPEICHER geschaffen werden. Bewerbungen sind ab sofort beim Jobcenter möglich. Ansprechpartnerin dort ist Simone Korf, Telefon. 05551-9803997. In Frage kommen vor allem Menschen, die älter als 25 Jahre sind und seit mindestens 6 Jahren im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen oder mindestens 2 Jahre arbeitslos sind.

Im September fand jetzt ein gemeinsames Treffen aller Interessierten im PS.SPEICHER statt, bei dem die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten vorgestellt und alle entstehenden Fragen beantwortet wurden. Der Start des Programmes ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, dann sollen die ersten neuen Mitarbeitenden erste Erfahrungen im PS.SPEICHER sammeln und sich auf die Aufgaben vorbereiten können.

Über den PS.SPEICHER:

Die Erlebnisausstellung PS.SPEICHER Einbeck erlebt seit ihrer Eröffnung im Sommer 2014 überregionale Aufmerksamkeit und ungebrochen starken Publikumszulauf. Grundlage der Ausstellung ist eine Sammlung historischer Fahrzeuge aus dem Besitz des Kaufmanns Karl-Heinz Rehkopf, die er der gemeinnützigen Kulturstiftung Kornhaus schenkte und damit der Allgemeinheit öffentlich zugänglich machte. Die Sammlung gilt als eine der größten ihrer Art weltweit. Insbesondere die hochprofessionelle und moderne Art der Präsentation der Sammlung hat große Beachtung beim Publikum und in den Medien gefunden. Weitere Informationen finden Sie auf www.ps-speicher.de sowie auf www.facebook.com/ps.speicher.

Über das PS.Depot Lkw+Bus:

Der PS.SPEICHER in Einbeck eröffnete im Juni 2016 sein erstes PS.Depot, nur drei Kilometer vom Haupthaus entfernt. An einem anderen Standort und mit einem eigenen Konzept stehen seither im Otto Hahn Park (Otto-Hahn-Straße 3-5) in Einbeck über 220 historische Nutzfahrzeuge für interessierte Besucher bereit – auf gut 7.000 qm überdachter Fläche. Die Sammlung umfasst nicht nur Lastkraftwagen sowie große und kleine Busse, sondern auch Baumaschinen und Motoren aus fast 100 Jahren Nutzfahrzeuggeschichte. Viele dieser Schätze des mobilen Kulturguts sind noch fahrbereit und gelegentlich unterwegs auf Fahrzeugtreffen, Messen, Rallyes und anderen Veranstaltungen. Die Fahrzeuge sind – bis auf wenige Ausnahmen – nach Marken sortiert und so geparkt, dass sie möglichst ohne Rangieraufwand weggefahren werden können.

Über das PS.Depot Kleinwagen:

Ab Juni 2018 öffnet der PS.SPEICHER zu ausgewählten Terminen und für angemeldete Gruppen sein zweites PS.Depot, das PS.Depot Kleinwagen. Am Altendorfer Tor (Einfahrt über die Schusterstraße) befindet sich die weltweit größte Sammlung historischer Klein- und Kleinstwagen. Gezeigt werden rund 150 Fahrzeuge aus zahlreichen Ländern und nahezu allen Epochen auf rund 2.000 Quadratmetern.

Über die GENUSSWERKSTATT und das Hotel FREIgeist Einbeck:

Gut untergebracht – Tagungen und Gruppenreisen – In unmittelbarer Nähe des PS.SPEICHER befindet sich das unkonventionelle Designhotel FREIgeist Einbeck mit 63 Doppelzimmern. Sieben großzügige Tagungs- und Mehrzweckräume ermöglichen mehrtägige Veranstaltungen und bieten die perfekte Atmosphäre sowohl für Firmenveranstaltungen als auch für private Feierlichkeiten. Als besonderer Veranstaltungsraum steht das Wohnzimmer mit Lounge-Ambiente. Es wurde extra für exklusive Treffen und Teamarbeiten konzipiert. Am runden Tisch oder auf dem gemütlichen Ledersofa lassen sich neue Ideen spinnen. Anregungen können Teilnehmer an der sogenannten NERDtanke gewinnen. Das Hotel bestückte sie mit Buchtipps des Göttinger Literaturherbst. Drei fahrbare Inspirationsmodule unter anderem zum Thema Architektur und Design bringen die Teilnehmer mit Zeichenblock, Bauklötzen, Geodreieck und Co auf ganz neue Gedanken. Das Hotel Freigeist Einbeck eröffnete im November 2015. Es ergänzt das einzigartige Ensemble rund um den PS.SPEICHER und bietet ein individuelles Wohnerlebnis mit eindeutig männlicher Note, reduzierter Architektur und viel Raum für Inspiration. Das Restaurant GENUSSWERKSTATT serviert regionale Feuerküche mit Werkstattflair. Darüber hinaus bietet das Hotel seinen Gästen eine Sauna, einen Fitnessraum, die Fatboy-PARKzone, die Hotelbar mit BARgarage und die Dachterrasse mit Chill-out-Bereich, Sandstrand und Blick über die Dächer Einbecks.

Weitere Informationen finden Sie auf www.freigeist-einbeck.de sowie www.genusswerkstatt-einbeck.de und auf https://www.facebook.com/freigeist.einbeck/

www.kulturstiftung-kornhaus.de

