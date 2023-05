hannoverimpuls und German Legal Tech Hub schließen Kooperation zur Stärkung des Legal Tech-Ökosystems in der Region Hannover

· regionale Unterstützung für Legal Tech-Start-ups: hannoverimpuls wird Partner des German Legal Tech Hubs

· Start-ups aufgepasst: German Legal Tech Hub veröffentlicht Start-up-Radar für die Legal Tech-Branche!

· Entwicklung und Skalierung von Start-ups steht klar im Fokus

02.05.2023 – hannoverimpuls, die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover, ist neuer Kooperationspartner des German Legal Tech Hubs. Die beiden Organisationen haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um die Entwicklung von Legal Tech Start-ups in der Region Hannover zu unterstützen und zu stärken.

Der German Legal Tech Hub ist eine Plattform, die sich auf die Förderung von Innovationen im Bereich Legal Tech spezialisiert hat sowie für Unternehmen, die Lösungen für Herausforderungen in der Rechtsbranche suchen und entwickeln. Als Kooperationspartner wird hannoverimpuls nun aktiv dazu beitragen, dass auch die Unternehmen und Start-ups in der Region Hannover von diesem Angebot profitieren können.

„Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft verfügen sie über eine umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensgründung und -wachstum. Gemeinsam werden wir das Legal Tech-Ökosystem in der Region Hannover stärken und so innovative Lösungen für die rechtlichen Herausforderungen der Zukunft entwickeln.“ sagt GLTH-Geschäftsführer Jörg Offenhausen über die neue Partnerschaft. „Wir freuen uns sehr darüber, mit hannoverimpuls den besten Kompagnon in puncto Networking in unserer Stadt gewonnen zu haben.“

„Der German Legal Tech Hub ist ein weiterer wichtiger Baustein im Startup-Ökosystem, sowohl in der Region Hannover, als auch darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, hier als Partner mit langjähriger Erfahrung in der Gründungs- und Innovationsförderung zu unterstützen,“ sagt Doris Petersen, Geschäftsführerin bei hannoverimpuls.

Im Weiteren wurde vom German Legal Tech Hub die Installation des Start-up-Radars vorangetrieben. Seit Neuestem können Startups Ihre Sichtbarkeit deutlich erhöhen: Der Start-up-Radar bietet jungen Unternehmer*innen eine Plattform, auf der sie ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorstellen können. Dadurch gewinnen sie mehr Aufmerksam- und Sichtbarkeit für ihr Unternehmen und ihre Lösungen.

Sobald im Radar geführt, können sie vom Netzwerk und weitreichenden Kooperationsmöglichkeiten profitieren: Auf der Community-Plattform warten potenzielle Kunden, Partner und Investoren auf Sie, wodurch sich neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

„Bereits jetzt kommen viele Impulse im Legal Tech-Kontext aus Hannover: Mit der QNC

GmbH und deren Marken „frag-einen-anwalt.de“ & „123recht.de“ vom Gründer Michael Friedmann, haben wir Pioniere in ihrer Domäne am Standort. Aufstrebende Start-ups, wie Pflegewächter und inserve GmbH, rollen gerade neue Geschäftsfelder auf, die mit digitalen Lösungen sehr effektiven Nutzen für ihre Zielgruppen stiften“, ergänzt GLTH-Mitgründer Thorsten Ramus.