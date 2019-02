Voller Energie ist die GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH ins Jahr 2019 gestartet.

Die Planungen der Veranstaltungsformate für dieses Jahr haben begonnen und die GWG freut sich schon jetzt darauf, interessante Angebote zu aktuellen Themen machen zu können. Neben Veranstaltungen der Netzwerke (Digital Gipfel, LogistikTagung, Gesundheitskonferenz) ist auch wieder ein »Forum Göttinger Unternehmer« in der zweiten Jahreshälfte geplant. Dieses Programm wird 2019 um eine kleine Veranstaltungsreihe für Göttinger Unternehmen ergänzt, in der gezielt Themen aufgegriffen und mit einem ausgewiesenen Referenten ins Gespräch gegangen werden soll. Für den Auftakt dieser Reihe wird das Thema »Datenschutz im Auslandsgeschäft« im Fokus stehen.

Welche Themenschwerpunkte stehen in Ihrem Unternehmen für das Jahr 2019 auf der Agenda? Gibt es besondere Fragestellungen, auf die die GWG in ihren Formaten gezielt eingehen sollten? Schicken Sie gerne Ihre Anregungen und Vorschläge an Marie Schügl oder Birte Dortelmann (Betreff: Themenvorschlag Veranstaltung). Die GWG freut sich über Ihr Feedback!

