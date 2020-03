1262 Covid-19-Fälle in Niedersachsen bestätigt – Restaurants müssen schließen

Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse und Mensen sind in Niedersachsen so schnell wie möglich zu schließen. Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat am Freitag einen entsprechenden Erlass an die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Region Hannover versandt.

Es gelten dabei Ausnahmen für Verkauf von Speisen und Getränken, im Rahmen eines Außerhausverkaufs und für Lieferdienste. Der Verzehr ist innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zu diesen Betrieben unzulässig. Aus hygienischen Gründen wird darüber hinaus die bargeldlose Bezahlung empfohlen.

Fallzahlen von Covid-19 in Niedersachsen

1262 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, Stand 14:00 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt worden.

Kommune Bestätigter Fall Änderung zum Vorbericht LK Ammerland 14 0 LK Aurich 19 0 LK Celle 27 2 LK Cloppenburg 3 1 LK Cuxhaven 24 6 LK Diepholz 45 13 LK Emsland 30 0 LK Friesland 3 0 LK Gifhorn 27 4 LK Goslar 18 4 LK Göttingen 43 7 LK Grafschaft Bentheim 21 7 LK Hameln-Pyrmont 18 5 LK Harburg 51 13 LK Heidekreis 4 2 LK Helmstedt 9 2 LK Hildesheim 77 4 LK Holzminden 20 5 LK Leer 11 2 LK Lüchow-Dannenberg 5 5 LK Lüneburg 48 19 LK Nienburg (Weser) 12 4 LK Northeim 13 5 LK Oldenburg 15 3 LK Osnabrück 64 6 LK Osterholz 24 4 LK Peine 13 4 LK Rotenburg (Wümme) 21 2 LK Schaumburg 23 4 LK Stade 46 11 LK Uelzen 5 2 LK Vechta 33 11 LK Verden 23 0 LK Wesermarsch 5 1 LK Wittmund 4 1 LK Wolfenbüttel 3 0 Region Hannover 304 106 SK Braunschweig 13 0 SK Delmenhorst 6 0 SK Emden 7 0 SK Oldenburg 22 4 SK Osnabrück 66 8 SK Salzgitter 9 3 SK Wilhelmshaven 5 0 SK Wolfsburg 9 1 Gesamt 1262 281

In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch (bis 14 Uhr) mitgeteilt wurden. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Fallzahlanstiege können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einleiten und die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Konkrete Informationen zu den bestätigten Einzelfällen erhalten Sie bei den zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Servicehinweis:

Servicetelefonnummern und weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landes unter www.niedersachsen.de/coronavirus

