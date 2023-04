Wasserstofftage Nordwest 2023: Wasserstoff bewegt die Region

Wasserstofftage der Metropolregion Nordwest in Kooperation mit der H2-Region Emsland und der IHK für Ostfriesland und Papenburg

Delmenhorst / Leer / Lingen, 28.03.2023. Der Nordwesten hat die idealen Voraussetzungen, um die gesamte Wasserstoffwertschöpfungskette – von Produktion, über Speicherung bis hin zu Transport und Nachfrage – abzubilden und damit die energetische Transformation in Norddeutschland maßgeblich zu unterstützen. Die Metropolregion Nordwest arbeitet gemeinsam mit der H2-Region Emsland und der IHK für Ostfriesland und Papenburg aktiv daran, dieses regionale Potenzial sichtbar zu machen und damit die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu sichern.

Die Wasserstofftage Nordwest sind ein Baustein dafür und finden in diesem Jahr zum zweiten Mal vom 10. bis 18. Juni 2023 statt. Im Rahmen einer vielfältigen Veranstaltungswoche sollen die zahlreichen regionalen Wasserstoff-Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Wir wollen das Thema Wasserstoff hautnah erlebbar machen und die Menschen für die Energiewende und die damit verbundenen Technologien begeistern“, lädt Nicola Illing, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest, Interessierte zu den Wasserstofftagen Nordwest ein.

Kooperation bis an die Grenze: Der Norden geht gemeinsam in die Zukunft

Auf dem Weg zur Klimaneutralität profitiert die gesamte Region von der Vernetzung möglichst vieler Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung.

„Durch die Kooperation der gesamten Region Nordwest erhöht sich unsere Sichtbarkeit“, erklärt Dr. Tim Husmann, Leiter der Geschäftsstelle der H2-Region Emsland. „Wir sind überzeugt, dass durch die enge Zusammenarbeit regionaler Akteurinnen und Akteure aus möglichst vielen Bereichen die Klimaziele erreicht werden können. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen aus der Region effektiv meistern und unsere Vorreiterrolle weiter auszubauen.“

„Wasserstoffwirtschaft ist eine entscheidende Chance für unsere Region. Sie bietet das Potenzial für einen weiteren Ausbau und Hochlauf der Wasserstofftechnologien“, schließt sich Max-Martin Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK für Ostfriesland und Papenburg, an. „Wir freuen uns daher besonders über die Kooperation mit der Metropolregion Nordwest und der H2-Region Emsland in der Veranstaltungsreihe Wasserstofftage 2023. Wir werden mit verschiedenen Veranstaltungsformaten Einblicke in unsere einzigartige Region geben.“

Weitere Informationen sowie die regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie auf www.wasserstofftage-nordwest.de.

Die Metropolregion Nordwest hat die Wasserstofftage Nordwest 2022 gemeinsam mit den regionalen Akteurinnen und Akteuren ins Leben gerufen. Die Umsetzung erfolgt 2023 in Kooperation mit der H2-Region Emsland und der IHK für Ostfriesland und Papenburg mit dem Ziel, die thematische Expertise und Kompetenz der Region sichtbar zu machen. Die Wasserstofftage Nordwest 2023 finden vom 10. Juni bis zum 18. Juni 2023 unter dem Motto „Wasserstoff erleben“ statt und sind offizieller Partner der WOCHE DES WASSERSTOFFS.