Verwaltungsrat stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase

Wechsel im Finanzressort: Dr. Arne Kreitz wird CFO.

Der Verwaltungsrat des globalen Healthtech-Unternehmens Ottobock beruft Dr. Arne Kreitz (42) in den Verwaltungsrat und in die Geschäftsführung des Unternehmens. Als CFO folgt er auf Kathrin Dahnke (61), die das Unternehmen verlässt.

„Damit vollziehen wir den geplanten Wechsel im Finanzressort früher als ursprünglich geplant“, sagt Professor Hans Georg Näder, Eigentümer und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Ottobock SE & Co. KGaA. „Unser Fokus liegt auf Wachstum, auch in einem sich stark verändernden Umfeld. Arne Kreitz bringt als neuer CFO mit vielfältiger Erfahrung auch in anderen Unternehmensbereichen die besten Voraussetzungen mit, um neue Impulse auf dem erfolgreichen Weg zu nachhaltigem Ergebniswachstum zu setzen.“

Dr. Arne Kreitz hat seit 2018 als Teil der erweiterten Geschäftsführung intensiv am strategischen Transformationsprozess des Unternehmens mitgewirkt. Als CSTO (Chief Strategy & Transformation Officer) verantwortete er Schlüsselbereiche wie Strategie und M&A. Im Rahmen des Full Potential Plans hat er die Komplexität im Unternehmen reduziert, Prozesse harmonisiert und so für kontinuierliche Optimierung gesorgt.

„Kathrin Dahnke danke ich sehr für ihren erfolgreichen Einsatz. Sie hat die Führung des Finanzteams kurzfristig im September übernommen, nachdem Jörg Wahlers krankheitsbedingt ausgefallen war“, so Näder weiter. „Sie hat die Rechnungslegung auf den internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS umgestellt, in der vergangenen Woche konnte sie die erfolgreichen Zahlen des vergangenen Geschäftsjahrs verkünden. Damit haben wir einen weiteren, wichtigen Meilenstein in Richtung Kapitalmarktfähigkeit erreicht. Und schaffen die Voraussetzung, um zum richtigen Zeitpunkt alle Optionen in der Hand zu haben, um unser künftiges Wachstum optimal zu unterstützen.“

Über Ottobock

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt Ottobock seit über 100 Jahren innovative Versorgungslösungen. Als „Human Empowerment Company“ stärkt Ottobock Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit. Dahinter stehen über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Innovationskraft, herausragenden technischen Lösungen und Services aus den Bereichen Prothetik, Orthetik, NeuroMobility und Patient Care befähigen sie Menschen in mehr als 130 Ländern, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen. Als Weltmarktführer in der tragbaren menschlichen Bionik setzt das 1919 gegründete Unternehmen immer wieder neue Standards und treibt die Digitalisierung der Branche voran – gemeinsam mit seinen Partnern, den Sanitätshäusern, sowie internationalen Forschungsinstitutionen. Die Expertise in der Biomechanik überträgt Ottobock seit 2018 auf Exoskelette für ergonomische Arbeitsplätze. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens werden vom Hauptsitz in Duderstadt (Niedersachsen) aus koordiniert. Seit 1988 unterstützt Ottobock die Paralympischen Spiele durch sein technisches Know-how.

