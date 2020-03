Startup & Innovation Meetup Northeim informiert am Dienstag, 10. März, um 18:00 Uhr im Dinx (Westerlange 7, 37154 Northeim), wie erfolgreiches Crowdfunding in der Region funktionieren kann.

Wie Crowdfunding dabei helfen kann, eine Gründung oder ein Projekt auf den Weg zu bringen, erfahren die Teilnehmer*innen beim 8. Startup & Innovation Meetup Northeim am Dienstag, 10. März, ab 18 Uhr im DINX (Westerlange 7, 37154 Northeim).

Die Veranstaltung wird organisiert vom SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC), dem Gründernetzwerk der Region Northeim, dem 3-Eck Coworking Space Einbeck und Startup Göttingen.

Startups, etablierte Unternehmen, regionale Projekte oder soziale Vorhaben – sie alle können Crowdfunding nutzen, um eine Finanzierung zu erhalten und Interessenten zu erreichen. SNIC-Crowdfunding-Berater Lukas Campen (ZE Zentrum für Entrepreneurship der PFH Private Hochschule Göttingen) wird am Beispiel der Crowdfunding-Plattform „Ideenbeweger“ zeigen, wie der Prozess des Crowdfundings aufgebaut ist, welche Chancen für Finanzierung und Marketing sich daraus ergeben und wie die SNIC-Crowdfunding-Beratung Projekte aus Südniedersachsen unterstützen kann. Seit dem Start im Mai 2018 hat der Ideenbeweger über 160.000 Euro an Crowd-Finanzierung von rund 3.000 Unterstützer*innen generiert. Die Projekte sind dabei so unterschiedlich wie die Region Südniedersachsen.

Wie immer können die Teilnehmer*innen Fragen stellen und so Inspirationen für ihre eigenen Geschäftsmodelle mitnehmen.

Das Kennenlernen und die Vernetzung mit regionalen Gründern sowie der Wissens- und Erfahrungsaustausch stehen im Fokus des Abends. Im Anschluss gibt es daher wie gewohnt

reichlich Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre zu diskutieren, zu netzwerken, Erfahrungen auszutauschen und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Startup & Innovation Meetups in Südniedersachsen

Startup & Innovation Meetups vernetzen weltweit Gründer, Gründungsinteressierte und all diejenigen, die sich für neue Technologien und Innovationen interessieren. In Südniedersachsen richten der SNIC und Startup Göttingen das Format mit regionalen Partnern mittlerweile in Osterode, Northeim, Holzminden und Duderstadt aus. Zudem findet in Göttingen regelmäßig das Social Entrepreneurship Meetup statt, das sich gezielt mit sozialem und nachhaltigem Unternehmertum beschäftigt. Aktuelle Termine finden Sie unter www.snic.de/veranstaltungen/kategorie/snic/.

www.snic.de

Kategorien: Alle