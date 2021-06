Neuer Vorstand beim Kunstverein Hannover

Mitgliederversammlung mit Rekordbeteiligung

Den ersten wirklich sommerlichen Tag des Jahres nutzte der Kunstverein Hannover für seine Mitgliederversammlung. Sie stand unter einem besonderen Stern: Wegen der Pandemie hatte das Treffen in 2020 ausfallen müssen – und es war die erste Versammlung der traditionsreichen hannoverschen Einrichtung seit dem Tod der ersten Vorsitzenden, Ellen Lorenz, im Herbst 2020. Sie hatte den Kunstverein rund 30 Jahre geleitet und an der Seite verschiedener Direktoren und der aktuellen Direktorin geprägt.

Im offenen Rund der Schauspielbühne im Künstlerhaus-Innenhof wählten dann 150 Mitglieder des Kunstvereins die neue erste Vorsitzende, Dr. Silke Sommer. Die promovierte Kunsthistorikerin gehörte dem Vorstand bereits seit drei Jahren an und stand dem Verein seit vergangenem Herbst bereits kommissarisch vor. Sommer sprach sich für eine weitere Öffnung des Kunstvereins aus: »Das traditionell vielgestaltige Ausstellungsprogramm ist sowohl international als auch lokal verankert – eine gute Basis. Nun ist das Ziel, die große Vielfalt an Themen und Aktivitäten, die besondere Qualität dieses lebendigen Bürgervereins noch viel bekannter zu machen.«

Neu in den Vorstand gewählt wurde als ihre Stellvertreterin die Journalistin Prof. Dr. Gabriela Jaskulla, die im Hauptberuf die Fachhochschule des Mittelstands in der List leitet. Zum Schatzmeister gewählt wurde der Rechtsanwalt Ralf Stötzel. Zur Schriftführerin wurde die Germanistin und Kunsthistorikerin Juliane Ellen Dohme gewählt.

Bei strahlendem Wetter fasste zunächst die Direktorin des Kunstvereins Kathleen Rahn ihr Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm aus den vergangenen zwei Jahren zusammen. Trotz Pandemie ist es dem Kunstverein Hannover gelungen, drei Ausstellungen im Jahr 2020 zu zeigen. Im Lockdown wurden viele erfolgreiche digitale Formate entwickelt: Digitale Führungen und Dialoge mit hannoverschen Künstlerinnen und Künstlern fanden ebenso großen Anklang wie die Programme für Kinder und Jugendliche. Gleichwohl waren die Freude und Erleichterung groß, als im Mai die lange nur online zu besichtigende Ausstellung des amerikanischen Künstlers Pieter Schoolwerth »No Body Get a Head, 1991–2020« endlich öffnen durfte.

Der Bericht des Schatzmeisters Alexander Böker zeigte, dass der Verein auf gesunden Beinen steht: Die Förder*innen des Kunstvereins sind diesem in Pandemiezeiten glücklicherweise verbunden geblieben, auch die grundlegende institutionelle Förderung der Stadt Hannover hat Bestand. Coronabedingt gab es einen Rückgang bei den Einnahmen durch Eintritte, der jedoch keine schlimmen Auswirkungen hatte. Lob fanden Schatzmeister und erste Vorsitzende für das Team, da der Kunstverein von den in der Pandemie neu entstandenen Fördertöpfen profitieren konnte: Neben der N-Bank Förderung, durch die iPads für die Vermittlung gekauft werden konnten, wurde auch ein Antrag bei »Kultur Gemeinschaften« bewilligt, sodass endlich an einer neuen Website gearbeitet werden kann. Auch in puncto Nachhaltigkeit konnte der Kunstverein überzeugen: durch eine erfolgreiche Bewerbung bei der Volksbank/Raiffeisenbank stellte diese dem Verein ein E-Auto vor die Tür. Die von Schüler*innen kuratierte »Digitale Herbstausstellung« wird vom »Neustart Kultur« gefördert und geht am 03.09.2021 an den Start.

Der neue Vorstand geht sofort an die Arbeit und steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Anfragen bitte über Leandra Busch.

