Mit ökologischen Superdämmstoffen die Energiewende voranbringen

Klima-Innovationspreis Niedersachsen 2023 geht an aerogel-it GmbH aus Osnabrück

21.11.2023, Hannover/Göttingen. Am Dienstagabend hat Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer in Göttingen den Klima-Innovationspreis 2023 an die aerogel-it GmbH aus Osnabrück für die erfolgreiche Entwicklung von ökologischen Superdämmstoffen verliehen. Mit seinem Produkt, so genannten Bioaerogelen, will das Unternehmen die Energiewende insbesondere bei der Gebäudedämmung vorantreiben. Mehr noch: Der Dämmstoff Bioaeregol aus Lignin kann recycelt oder wiederverwendet werden und ist zu 100% biologisch abbaubar. 10.000 Euro Preisgeld gibt es dafür vom Land Niedersachsen.

„Dekarbonisierung mit ökologischen Superdämmstoffen“ – so lautet der Titel der Bewerbung, mit der sich die aerogel-it GmbH schließlich gegen 50 Mitbewerberinnen und -bewerber durchgesetzt hat. Mit dem neuartigen Produkt konnte das Unternehmen nicht nur die Jury des Wettbewerbs überzeugen. Auch Umwelt- und Energieminister Christian Meyer zeigte sich am Abend der Preisverleihung begeistert:

„Mit dem Beschluss des Gebäudeenergiegesetzes hat Deutschland die Wärmewende endlich vollzogen. Deshalb freut es mich besonders, dass deutsche Unternehmen nicht nur nachhaltige Heiztechnologien wie die Wärmepumpe entwickeln, sondern auch bei der Gebäudehülle vorangehen. Die Innovation der aerogel-it GmbH hat mich sofort begeistert. Denn wir benötigen nicht nur Heizungen, die ohne fossile Energien auskommen. Wesentlich sind auch effiziente Gebäude, für die insgesamt viel weniger Energie benötigt wird. Das gelingt nur mit einer guten Dämmung. Wenn diese auch noch ökologisch und aus heimischen Rohstoffen hergestellt und zu marktfähigen Preise angeboten wird, dann sind wir auf einem sehr guten Weg! Ich freue mich, dass sich niedersächsische Unternehmen als Pioniere auf diesen Weg machen. Sie bringen nicht nur die Energiewende massiv voran, sondern sorgen auch dafür, dass wir als Land zunehmend unabhängiger von Energie- und Rohstoffimporten werden. Wie wichtig das ist, haben die letzten Jahre gezeigt. Dafür danke ich dem Preisträger und allen teilnehmenden Unternehmen herzlich.“

Pflanzliche Basis, Abfallstoff – High-Tech-Dämmstoff!

Das neu entwickelte Bioaerogel von Dr. Marc Fricke und seinem Team erfüllt diese Ansprüche gleich in vielerlei Hinsicht: Aerogele sind hochporöse Festkörper, sie bestehen zu sehr großen Anteilen aus Poren, also aus Luft, und nur zu kleinen Teilen aus dem eigentlichen Ausgangsstoff – weshalb sie sich hervorragend zur Isolation eignen. Wurden hierfür bisher zumeist Silicate verwendet, setzen die Gründer aus Osnabrück stattdessen auf Lignin, einem wesentlichen Bestandteil von Pflanzen und insbesondere von Bäumen und eine der häufigsten organischen Verbindungen auf dem Planeten. Bei der Papierherstellung fällt Lignin bisher als Abfallstoff ab und wird für gewöhnlich verbrannt.

Stattdessen wird er nun von der aerogel-it GmbH nun zu einem High-Tech Dämmstoff. weiterverarbeitet. Dieser ist leichter und dünner als herkömmliche Dämmstoffe und deshalb bestens für Neubauten oder die Sanierung von Bestandsgebäuden geeignet. Neben dem Bausektor ist eine Anwendung in der Elektronik- und der Automobilindustrie, in Schienenfahrzeugen, Funktionskleidung oder in Kälteanwendungen möglich. Anders als bisher verwendete Dämmstoffe kann das Bioaeregol aus Lignin recycelt oder sogar wiederverwendet werden und ist zu 100% biologisch abbaubar. Mit Blick auf die zunehmenden Nachhaltigkeitspflichten ist es somit möglich, z.B. Immobilienportfolios zusätzlich aufzuwerten. Zur Erfüllung der erwartbar hohen Nachfrage wird das Unternehmen hochmoderne Arbeits- und Ausbildungsplätze in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion schaffen.

Das Bioaerogel der aerogel-it GmbH aus Osnabrück ist Fortschritt „made in Niedersachsen“ und hat durch seine vielfältigen ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile Vorbildcharakter. Auch die weiteren Bewerberinnen und Bewerber setzen einen Fokus auf nachhaltige Produkte und Prozesse, den effizienten Betrieb von Gebäuden und auf die Kreislaufwirtschaft. Damit stehen sie für den zukunftsfähigen und klimafreundlichen Umbau der heimischen Wirtschaft.

Hintergrund „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“

Der Klima-Innovationspreis wird vom Niedersächsischen Umweltministeriums verliehen und ist mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert. Jährlich werden niedersächsische Betriebe ausgezeichnet, die mit Ideen, Kreativität und unternehmerischer Gestaltungskraft zei-gen, dass im Klimaschutz eine Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirt-schaft liegt.

Der Wettbewerb wird von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit in Kooperation mit dem Innovationspreis der Region Göttingen und der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen durchgeführt.