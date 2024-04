21. Gründungswettbewerb: Startup-Impuls zeichnet Hannovers besten Geschäftsideen aus

Bereits zum 21. Mal haben hannoverimpuls und die Sparkasse Hannover die besten innovativen Gründungen der Region ausgezeichnet. Mit Preisen im Wert von mehr als 100.000 Euro ist Startup-Impuls einer der höchstdotiertesten regionalen Gründungswettbewerbe in Deutschland. Vom digitalen Guide für Familienfreundlichkeit in Unternehmen über einen virtuellen Psychotherapeuten bis hin zu einer Geschäftsidee, die ganze Produktionen schneller macht, weil mit ihr ein Laserstrahl schneller geführt werden kann: Die prämierten Geschäftsideen liefern begeisternde Innovationen!

Hannover, 14. März 2024. Haben Sie zufällig auch einen Hund, der bei jedem Klingeln bellt? Auch dafür schafft eine der preisgekrönten Geschäftsideen beim 21. Startup-Impuls Gründungswettbewerb Abhilfe! Die Geschäftsmodelle der Preisträger*innen am Standort Hannover haben riesiges Potenzial. Davon konnten sich die Gäste bei der 21. Preisverleihung in der Sparkasse Hannover selbst ein Bild machen. Mit Preisen im Wert von mehr als 100.000 Euro starten die Preisträger*innen mit ihren Geschäftsideen jetzt richtig durch.

Beim Preis „Team-Start“ haben mit Karolin Gaßmann und Stephanie Höfer zwei erfahrene Führungskräfte und Mütter den Sieg eingefahren. Mit heyParents – dem digitalen Guide für Familienfreundlichkeit in Unternehmen – wollen sie die Unternehmenskultur in Deutschland grundlegend verbessern. Seit Markteinführung der innovativen digitalen Plattform Anfang dieses Jahres zur maßgeschneiderten Unterstützung aller Beteiligten setzen bereits erste Unternehmen auf das Angebot. heyParents erhält für die Innovation, die Familienfreundlichkeit in die Firmen bringen will, 25.000 Euro Preisgeld.

Der Preis „Solo-Start“ richtet sich an alle, die alleine durchstarten. Solo bezieht sich in diesem Fall auf die Anzahl der Gründer*innen – nicht auf die Zahl der Mitarbeiter*innen. Ausgezeichnet als „Beste Gründerin“ wurde die passionierte Tierärztin und Hundetrainerin Dr. Tamara Sherif, die mit DOGGYBELL das bereits anfangs skizzierte Alltagsproblem vieler Hundehalter*innen löst: Bei jedem Klingeln an der Tür gibt ihre Erfindung Leckerlis aus, sodass Hunde lernen, positiv und ohne Bellen auf die Klingel zu reagieren.

„Bester Gründer“ wurde Finn Borchers. Sein virtueller Psychotherapeut Statsy wird bereits im Prototyp-Stadium in 15 Ländern genutzt! Beide haben jeweils ein Preisgeld von 25.000 Euro gewonnen.

Der von Gehrke Econ unterstützte Preis „Hochschul-Start“ richtet sich primär an Gründungsvorhaben in einem frühen Ideenstadium von Studierenden, Instituten und Fachbereichen der Universitäten und Fachhochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie an wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der Region Hannover. Der 1. Platz ging an das Team von INLEAP Photonics, ebenfalls mit 25.000 Euro Preisgeld, zusätzlich gibt es individuelle Beratungsleistungen im Wert von bis zu 8.000 Euro, die von Gehrke Econ gestellt werden. INLEAP Photonics hat eine neue Lasertechnologie entwickelt, mit der die Produktion von Hightechprodukten wie Photovoltaikmodulen um den Faktor sechs bis zehn beschleunigt wird. Aus ehemals vielleicht 12 Stunden werden so also maximal 2 Stunden oder beim Faktor 10 sogar nur noch 1,2 Stunden! Die Lösung kann unkompliziert in bestehende Systeme integriert werden.

Alle nominierten Teams bzw. Solo-Starter*innen wurden zudem mit einem professionellen Imageclip für ihr Unternehmen und einem umfangreichen Pitch- Training im Gesamtwert von je 1.500 Euro belohnt. Darüber hinaus erhalten alle Gewinner*innen eine sechsmonatige Resident Mitgliedschaft des Wettbewerbs-Partners Hafven, für die Nominierten gibt es eine sechsmonatige Community-Mitgliedschaft.

Auch in diesem Jahr hat die Hannover Marketing & Tourismus GmbH einen Marketing Sonderpreis im Gesamtwert von rund 5.000 Euro vergeben, mit dem Marketingmaßnahmen finanziert werden sollen. Preisträger*in ist Ronja Nickel mit ihrer Event-App „Was geht“. Die Hannoveranerin will das vielfältige Erlebnisangebot der Stadt für jeden smart und passgenau sichtbar machen und hat bereits bei Instagram knapp 26.000 Follower: Ein Top-Fundament, um im Markt richtig durchzustarten.

Innovations-Hotspot: In Hannover haben viele große Ideen ihre Wurzeln

Startup-Impuls ist einer der höchstdotiertesten regionalen Gründungswett- bewerbe in Deutschland – und belegt auch in seinem 21. Jahr wieder, dass Hannover in Deutschland ein gefragter Hotspot für Gründende ist. Auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zeigen die eingereichten Unternehmensideen, dass Hannovers „Startup-Ökosystem“ gut aufgestellt ist und die langjährige, enga-gierte Arbeit aller Akteur*innen der hiesigen Gründungsszene weiter beeindruckende Früchte trägt. „Die Vielzahl der wirklich hochkarätigen Hightech-Angebote für den Markt ist begeisternd“, schwärmt Doris Petersen, Geschäftsführerin der hannoverimpuls GmbH, und freut sich über dieses besondere Zeichen der lebendigen Gründungszene in Hannover: „Wir haben echt Power am Standort!“

Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover, betont: „Auch wenn die Zeiten wirklich herausfordernd sind: Dieser Wettbewerb beweist, welche Kreativität und Energie in unserer regionalen Gründerszene steckt. Das darf uns alle miteinander stolz machen – und optimistisch stimmen. Mich begeistert besonders, dass die ausgezeichneten Geschäftsmodelle alle einen handfesten praktischen Nutzen haben. Unser Haus wird sich mit Sicherheit mit der App „heyParents“ befassen, weil uns sehr an der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gelegen ist.“

„Heute haben wir den Start von Geschäftsmodellen erlebt, die ähnlich wie einst die Schallplatte von Emil Berliner international Geschichte schreiben könnten. Die Vielfalt und Relevanz der prämierten Businessideen sind her-ausragend, das Potenzial für die regionale und sogar globale Wirtschaft ist sehr groß“, schwärmt auch Oberbürgermeister Belit Onay. Er war heute Preispate in der Kategorie „Solo-Start: Beste Gründerin“.

Regionspräsident Steffen Krach, heute Preis-Pate in der Kategorie „Solo-Start: Bester Gründer“, ergänzt: „Startup-Impuls ist ein Wettbewerb, der über die Grenzen der Region Hannover hinausstrahlt. Auch in der 21. Ausgabe haben die Gründer*innen gezeigt, was für ein Innovationsgeist in den jungen Menschen hier steckt. Für den Wirtschaftsstandort Hannover gibt mir das echte Hoffnung und erfüllt mich auch ein wenig mit Stolz. Vielen Dank an alle Teilnehmenden für so viel Kreativität und Unter-nehmer*innengeist.“

Die Prämierten