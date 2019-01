Die lange Reise der Tigerente | Citroën 2 CV mit bewegter Geschichte landet im PS.SPEICHER in Einbeck

Nach einem Hilferuf bei „Spiegel Online“ findet ein Citroën 2CV im Depot des PS.SPEICHER seine letzte Heimstatt. An diesem Freitag wird das interessante Auto in Einbeck erwartet.

EINBECK. Einst diente sie vier abenteuerlustigen Studenten aus Süd-deutschland als Reisefahrzeug und brachte sie so bis nach Sibirien, dann stand sie elf Jahre lang in einem Schuppen in Heidelberg. Jetzt findet die Tigerente von Daniel D., Daniel S., Lukas H. und Michael G. eine vorläufige Heimstatt in einem der Depots des PS.SPEICHER, der einzigartigen Erleb-nisausstellung rund um die historische Mobilität in Einbeck.

Es fing an mit einem Artikel bei „Spiegel Online“: Unter dem Titel „Tigerente sucht neues Zuhause“ erzählte Lukas Hoffmann von den Nöten, die geliebte Citroën 2CV, im Volksmund besser als „Ente“ bekannt, fachgerecht unterzu-bringen. Der Grund: Papa Hoffmann, bei dem die Ente bislang untergebracht war, hatte angedroht, den Veteran zu verschrotten, sofern er nicht bald abge-holt werden würde.

Das kam nicht in Frage, denn die besagte Ente hatte nebst einer anderen, nicht mehr erhaltenen, vier junge Männer im Jahr 2004 in einer abenteuerli-chen Reise einmal quer durch Russland bis nach Sibirien und sicher wie-der zurückgebracht. Viele Abenteuer erlebte das Kleeblatt auf seiner Reise, von denen die Ente bis heute beredtes Zeugnis ablegt. So zieren Unterschrif-ten von russischen Polizeibeamten, die die Gruppe kontrollierten, die Karosse, die frei nach einer Gestaltung des Künstlers Janosch mit schwarz-gelben Streifen zur „Tigerente“ umlackiert wurde.

So ein Fahrzeug verschrottet man nicht, und so kamen die vier auf die Idee, bei „Spiegel Online“ den besagten Hilfeaufruf zu starten. Es meldeten sich darauf zahlreiche Leser aus dem In- und Ausland. Sogar aus Australien bot ein Entenliebhaber seine Hilfe an. Gleich mehrere Leser empfahlen den PS.SPEICHER als geeigneten Ort. Tatsächlich wurde auch der PS.SPEICHER von einigen seiner Gäste auf den Artikel hingewiesen, und so entstand schnell der Kontakt.

Nun soll die Tigerente als Dauerleihgabe bis auf weiteres im PS.SPEICHER im südniedersächsischen Einbeck aufbewahrt werden und dort den Samm-lungsbestand französischer Kleinwagen ergänzen. In den nächsten Wochen bleibt die Tigerente auf jeden Fall als Hingucker im Foyer des PS.SPEICHER stehen. Darüber hinaus haben sich die vier Eigentümer der Ente bereiter-klärt, einen Vortrag bei den FörderFreunden PS.SPEICHER e.V. über ihre Reise zu halten. Auch dann wird das skurrile Fahrzeug natürlich mit dabei sein.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Dauerleihgabe“, meint PS.SPEICHER-Geschäftsführer Lothar Meyer-Mertel, „weil die Ente nicht nur ein Stück Geschichte ist, sondern auch eine Geschichte erzählen kann. „ Und das sind für Museen natürlich immer die schönsten Stücke, weil die Exponate erst durch die damit verbundenen Erzählungen so richtig lebendig werden“. Das 36 Jahre alte Fahrzeug (Baujahr 1982) ist nach all den Jahren in einem desolaten Zustand. Dennoch soll es nicht restauriert werden – im Gegenteil soll versucht werden, die historische Substanz zu erhalten.

„Wir freuen uns, dass unsere Ente nach dieser langen Reise bis auf weiteres einen sicheren Hafen gefunden hat“, freut sich auch Michael Jan Gallner. „Als wir damals zu unserer Abenteuerreise aufbrachen, hätten wir uns im Leben nicht träumen können, dass unsere Tigerente mal im Museum landet.“ Aus den Augen werden die vier ihre alte Ente auch nicht verlieren. „Wir werden unsere Ente sicherlich ganz oft gemeinsam mit unseren Familien und Freunden in Einbeck besuchen kommen…!“, so Reisegefährt Lukas Hoffmann. Spätestens in 30 Jahren werden die vier Abenteurer wieder mit der Ente gen Osten fliegen: Sie haben sich nach der Reise vor 15 Jahren in die Hand versprochen, nach Eintritt in die Rente ihre Tour noch einmal zu wiederholen.

Über den PS.SPEICHER:

Die Erlebnisausstellung PS.SPEICHER Einbeck erlebt seit ihrer Eröffnung im Sommer 2014 überregionale Aufmerksamkeit und ungebrochen starken Publikumszulauf. Grundlage der Ausstellung ist eine Sammlung historischer Fahrzeuge aus dem Besitz des Kaufmanns Karl-Heinz Rehkopf, die er der gemeinnützigen Kulturstiftung Kornhaus schenkte und damit der Allgemeinheit öffentlich zugänglich machte. Die Sammlung gilt als eine der größten ihrer Art weltweit. Insbesondere die hochprofessionelle und moderne Art der Präsentation der Sammlung hat große Beachtung beim Publikum und in den Medien gefunden. Weitere Informationen finden Sie auf www.ps-speicher.de sowie auf www.facebook.com/ps.speicher.

Über das PS.Depot Lkw+Bus:

Der PS.SPEICHER in Einbeck eröffnete im Juni 2016 sein erstes PS.Depot, nur drei Kilometer vom Haupthaus entfernt. An einem anderen Standort und mit einem eigenen Konzept stehen seither im Otto Hahn Park (Otto-Hahn-Straße 3-5) in Einbeck über 220 historische Nutzfahrzeuge für interessierte Besucher bereit – auf gut 7.000 qm überdachter Fläche. Die Sammlung umfasst nicht nur Lastkraftwagen sowie große und kleine Busse, sondern auch Baumaschinen und Motoren aus fast 100 Jahren Nutzfahrzeuggeschichte. Viele dieser Schätze des mobilen Kulturguts sind noch fahrbereit und gelegentlich unterwegs auf Fahrzeugtreffen, Messen, Rallyes und anderen Veranstaltungen. Die Fahrzeuge sind – bis auf wenige Ausnahmen – nach Marken sortiert und so geparkt, dass sie möglichst ohne Rangieraufwand weggefahren werden können.

Über das PS.Depot Kleinwagen:

Seit Juni 2018 präsentiert der PS.SPEICHER zu ausgewählten Terminen und für angemeldete Gruppen sein zweites PS.Depot, das PS.Depot Kleinwagen. Am Altendorfer Tor (Einfahrt über die Schusterstraße) befindet sich die weltweit größte Sammlung historischer Klein- und Kleinstwagen. Gezeigt werden rund 150 Fahrzeuge aus zahlreichen Ländern und nahezu allen Epochen auf rund 2.600 Quadratmetern.

Über die FörderFreunde PS.SPEICHER e.V.:

Im April 2014 haben die ersten Unterstützer den gemeinnützigen Verein „FörderFreunde PS.SPEICHER e.V.“ mit dem Ziel gegründet, die Erlebnisausstellung PS.SPEICHER in Einbeck zu unterstützen und zu fördern. Die FörderFreunde setzen sich gezielt für die Finanzierung und Förderung von ausgewählten Projekten des PS.SPEICHER ein. Sie finanzieren den Kauf von seltenen Exponaten, beteiligen sich an den Kosten für Sonderausstellungen und unterstützen Jugendbildungsprojekte zur Förderung von technischem Verständnis von Motorisierung und Mobilität. Durch die Organisation von Vorträgen zur Mobilität bringen sie interessante Persönlichkeiten nach Einbeck, bieten den Mitgliedern ein spannendes Programm und machen gleichzeitig auf den PS.SPEICHER aufmerksam.

Über FREIGEIST & FRIENDS:

Das Hotel FREIgeist Einbeck mit seinem Restaurant GENUSSWERKSTATT ist Teil der Marke FREIGEIST & FRIENDS – eine Holdinggesellschaft unter der Führung von Georg Rosentreter und Carl Graf von Hardenberg, zu der auch das „A Member of Design Hotels™“ FREIgeist Göttingen mit seinem Restaurant INTUU und das Hotel FREIgeist Northeim mit dem Restaurant WALDWERK gehören. Zu den „FRIENDS“ zählen das „A Member of Design Hotels™“ Hotel Zum Löwen in Duderstadt, das Relais & Châteaux Hardenberg BurgHotel in Nörten-Hardenberg sowie das Restaurant, Café und Biergarten Graf Isang am Seeburger See.

