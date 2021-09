Challenge: Eine Woche regional ernähren

Ernährungsrat und EPIZ rufen zur Regio Challenge auf

Göttingen. Sieben Tage lang Essen genießen, das vollständig in Entfernung einer Radtour entstanden ist – so lautet der Aufruf. Vom 13. bis 19. September laden der Ernährungsrat Göttingen i.G. und die Regionalpromotor*innen des Entwicklungspolitischen Informationszentrums/EPIZ dazu ein, sich an der Regio Challenge zu beteiligen. Zwei Joker sind erlaubt: Es können währen der gesamten Woche zwei Zutaten verwendet werden, die die Teilnehmenden weiterhin mit der weiten Welt verbinden.

„Regionale Ernährung ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Viele von uns wissen gar nicht, wie viele Erzeuger*innen wir hier in der Region Göttingen haben“, so Noreen Hirschfeld, Promotorin des EPIZ. Deshalb gibt es bei der Anmeldung zur Challenge, bis 9. September unter hirschfeld@epiz-goettingen.de, ein digitales Infopaket mit einer Liste lokaler Erzeuger*innen sowie Informationen zu Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Teilnehmenden.

„Auch als Kund*innen haben wir eine nicht zu unterschätzende Handlungsmacht bei der Gestaltung der zukünftigen Ernährung. Ziel der Regio Challenge ist es, auf die Angebote hinzuweisen, die es bereits gibt, und diese bei der Verbreitung zu unterstützen“, erläutern Alina Seiler und Hilke Gerding vom Ernährungsrat Göttingen i.G. zum Hintergrund.

Die bundesweite Aktion wird erstmals in der Region Göttingen stattfinden und von vielen Veranstaltungen begleitet. Die Junge Tafel präsentiert einen Vortrag des Dokumentarfilmers Valentin Thurn zum Thema „Eine Woche lang essen, was um die Ecke wächst? – Wie sich unsere Essgewohnheiten auf das Klima auswirken“, gefördert vom Klimaschutz der Stadt Göttingen. Die Obermühle Rosdorf bietet eine Führung an, das EPIZ-Projekt SDGs on Tour präsentiert zusammen mit dem Hofgut Klein Schneen und Contigo regionalen Lupinenkaffee, die Slow Food Youth plant ein „Eat In“ mit regionalen Köstlichkeiten, die Initiative Veggie-Tag Göttingen bietet zwei Kochkurse an und der Ernährungsrat Göttingen i.G. lädt zu einem offenen Brunch ein. Der Bio-Lieferservice Lotta Karotta präsentiert zudem in der Woche im Online-Shop ein Sortiment regionaler Produkte. Weitere Informationen zur Challenge sowie Details zu den Veranstaltungen gibt es unter www.epiz-goettingen.de/regio-challenge.html oder www.ernaehrungsrat-goettingen.de.

Das Eine Welt-Promotor*innen-Programm in Niedersachsen wird von Engagement Global im Auftrag des BMZ und dem Land Niedersachsen gefördert.

