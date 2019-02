123. Winterfest in Sankt Andreasberg 1. – 3. Februar 2019

Die Braunlage Tourismus Marketing GmbH veranstaltet in der Bergstadt Sankt Andreasberg vom 1. bis 3. Februar 2019 das 123. Winterfest und lädt Bewohner und Gäste zum gemeinsamen Feiern ein.

Neben Ski- und Rodelspaß und einem musikalischem Rahmenprogramm, erwartet die Besucher ein Festumzug, mittelalterliches Treiben und das alljährliche Winter-Gespannfahrertreffen rund um das Kurhaus.

Bereits am Donnerstagabend findet die beliebte „Hexenlicht“-Erlebniswanderung mit verhexten Überraschungen statt. Interessierte melden sich bis zum 31. Januar 2019 in der Tourist-Information Sankt Andreasberg an. Die Teilnahmekosten betragen für Erwachsene € 5,00 (ohne Gästekarte € 6,00), für Kinder ab 2 Jahren 3,00 € (ohne Gästekarte 4,00 €), Kinder unter 2 Jahren sind frei.

Das Festwochenende wird mit der Eröffnung der traditionellen Winterfestausstellung am Freitag, 1. Februar um 17:30 im Kurhaus-Foyer eingeläutet. Die Ausstellung zeigt Plakate, Presseberichte sowie Skier und Schlitten vergangener Winter(fest)tage. Nach der Eröffnung führt die Tanz- und Theatergruppe Sankt Andreasberg e.V. um 18:00 Uhr „Der Zauberer von Oz“ im Kurhaus auf. Die Band „The Rock Mining Company“ rundet das Auftaktprogramm ab 19:30 Uhr mit Live-Musik ab. Schon am Freitagvormittag beginnt um 11:00 Uhr der Hüttenzauber an der Rodelwiese, bei dem bis zum Sonntag für leibliches Wohl gesorgt wird. Für das Winter-Gespannfahrertreffen reisen bis zu 50 Motorradfahrer an und schlagen von Freitag bis Sonntag ihr Wintercamp im Kurpark auf.

Am Samstag, 2. Februar eröffnen die Goselagerer mit historischen Instrumenten das Mittelalterliche Treiben. Um 14:30 Uhr startet der Winterfest-Umzug am „Alten Bahnhof“ in Richtung Kurhaus. Die Sankt Andreasberger Vereine und die Gespannfahrer werden vom Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein begleitet, welcher im Anschluss auf der Bühne am Kurhaus ein musikalisches Programm bieten wird. Am Nachmittag verspicht das „Rudel-Rodeln auf der Plane“ ab 16:00 Uhr viel Vergnügen für Groß und Klein. Im Anschluss bietet der Ski Club Sankt Andreasberg von 16:30 bis 17:30 Uhr Laser-Biathlon an. Um Voranmeldung in der Tourist-Info wird gebeten Um 18:00 Uhr beginnt die Open-Air-Party mit der Pokalübergabe an die Gespannfahrer und die Siegerehrung des Laser Biathlon. Die Band „Rockbusters“ und eine mittelalterliche Feuershow sorgen für die richtige Après-Ski-Stimmung. Höhepunkt des Festsamstags bildet das Winterfest-Feuerwerk über Sankt Andreasberg.

Am Sonntag, 3. Februar geht es weiter mit dem Mittelalterlichem Treiben: Die Goselagerer spielen mittelalterliche Klänge und unterhalten mit Magie und Gaukelei. Märchenhaftes erwartet die kleineren Gäste: ein Märchenerzähler erheitert die Besucher mit kleinen Geschichten. Das Wochenende lassen wir dann langsam mit einem Auftritt des Heimatbundes ausklingen.

www.braunlage.de

Kategorien: Alle