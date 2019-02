Veranstaltungsprogramm GDA Wohnstift Göttingen März 2019

Alle Veranstaltungen finden statt im GDA Wohnstift, Charlottenburger Str. 19, 37085 Göttingen. noch bis 26. April 2019 Uhrzeit: täglich 8.00 bis 20.00 Uhr Ort: diverse Räume Vom Licht des Nordens zu den Farben des Südens – Vielfalt in Bildergestalt Dr. Evelyn Mühlberg-Seck und der Malkreis Bad Sachsa zeigen Malerei, Grafik und Mischtechniken Eintritt frei Sonntag, 3. März 2019 Uhrzeit: 15.30 bis 17.30 Uhr Ort: Saal 1 Tanzcafé-Nachmittag mit Holger Günther, Tanzlehrer Eintritt 3,00 € / Kuchengedeck: 5,50 € Montag, 4. März 2019 Uhrzeit: 15.00 Uhr Ort: Clubraum G Sütterlinstube Bewohnerinnen und Bewohner des GDA Wohnstiftes übertragen eingereichte Schriftstücke in die lateinische Schreibweise. Spenden willkommen Dienstag, 5. März 2019 Uhrzeit: 19.30 Uhr Ort: Englischer Club Haydns Oratorium: Die Schöpfung Gesprächskonzert mit Dr. Wolfgang Wangerin Eintritt 6,00 € Mittwoch, 6. März 2019 Uhrzeit: 19.30 Uhr Ort: Englischer Club Die ältere Stoa Philosophische Stückchen am Abend mit Krischna Gutschke Eintritt frei, Spenden willkommen

Donnerstag, 7. März 2019 Uhrzeit: 19.30 Uhr Ort: Saal 1 „Shalom, Göttingen!“ – Klezmer und mehr Marina Kaljushny, Klavier und Michael Kaljushny, Klarinette Für das Ehepaar Kaljushny ist ihr Programm eine Liebeserklärung an die Lebensfreude; mit beliebten Klezmer-Melodien, Musik von Gershwin, Kern, Berlin, Heymann und Zfasman. Eintritt 10,00 € Montag, 11. März 2019 Uhrzeit: 17.00 Uhr (2x 40 Minuten mit Sektpause) Ort: Saal 1 „Ich bin so knallvergnügt erwacht“ Ein Joachim-Ringelnatz-Abend mit Tina-Nicole Kaiser und Jürgen Wegschneider „Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“ – nach diesem Motto des beliebten Schriftstellers, Kabarettisten und Malers Joachim Ringelnatz präsentieren die beiden Schauspieler Tina-Nicole Kaiser und Jürgen Wegschneider in ihrer szenischen Lesung Einblicke in das Leben von Joachim Ringelnatz und seinen feinsinnigen Humor. Dabei mischen sich Heiteres und Ernstes auf humoristische Weise. Anhand seiner Biographie werden viele ausgesuchte Werke des Meisters des Sprachwitzes zu hören sein – mal unverblümt, mal komisch, mal melancholisch, mal nachdenklich. Tina-Nicole Kaiser und Jürgen Wegschneider zeigen auf, dass Ringelnatz (1883 – 1934) auch ein Denker und Meditierender, bisweilen ein Schwermütiger und sogar ein Verzweifelnder war. Dazu flechten sie Stationen seines Lebens in ihre Rezitationen ein. So wird deutlich, dass der Dichter beruflich querbeet tätig war, vom Seemann über den Gastwirt bis zum Schaufensterdekorateur. Und wenn Joachim Ringelnatz auch verarmt gestorben ist, so verdeutlichen die beiden Schauspieler in ihrer Hommage, was sich bis heute von ihm erhalten hat: Ein zärtliches Bekenntnis zur Menschlichkeit und zu den kleinen Dingen des Lebens. Eintritt 10,00 € exkl. Getränke

Mittwoch, 13. März 2019

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Ort: Saal 1

„Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler

Lesung von Dorothèe Neff, Deutsches Theater Göttingen

Die neunzehnjährige Else T., Tochter eines Wiener Rechtsanwalts, befindet sich für einige Urlaubstage – finanziert durch ihre Tante Emma – im Kurort San Martino di Castrozza als sie den schicksalhaften Express-Brief ihrer Mutter erhält und dadurch in Not gerät. Im Brief wird die Bitte an sie herangetragen, den reichen Kunsthändler und langjährigen Familienfreund Herrn von Dorsday um ein dringend benötigtes Darlehen zu bitten, da Elses Vater Mündelgelder veruntreut habe und kurz vor der Verhaftung stehe. Else geht auf Dorsday zu und schildert ihm die schwierige familiäre Lage. Und was verlangt dieser in Retour… „Ich möchte sie gerne anschauen, nur 10 Minuten“. Was wird sie tun?

Eintritt 10,00 €

Donnerstag, 14. März 2019

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Saal 1

Ohrenvergnügliche Musik des 18. Jahrhunderts

Virtuos vorgetragen und mit launigen Bemerkungen erläutert durch das Trio Sanssouci: Sohee Oh, Flöte; Sigrun Meny-Petruck, Oboe und Hans-Jürgen Thoma, Cembalo

Eintritt 10,00 €

Mittwoch, 20. März 2019

Uhrzeit: 15.30 bis ca. 19.00 Uhr

Ort: Diverse Räume

Bes(ch)wingt & kess – GDA Frühlingsfest 2019

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang bietet auch in diesem Jahr das GDA Frühlingsfest ein buntes Programm aus Musik, Gesang, Tanz und Akrobatik.

Nach Kaffee & Kuchen sind auf den Bühnen von Saal und Bewohner-Restaurant Auftritte verschiedener GDA Kultur- und Sportgruppen sowie der Hortkinder zu erleben.

Als künstlerische Gäste bereichern „Die Kessen Kerle“ aus Kassel das Programm.

Mit zum Schmelzen schönen Soli und umwerfender Mehrstimmigkeit singt und spielt das Trio deutsche Schlager der 20er bis 40er Jahre.

Daneben begeistern die vier Swingtänzer Shorty & Charlie sowie Samson & Peach mit Lindy Hop, Charleston und Authentic Jazz das Publikum.

Traditionell wird zum Frühlingsfest auch eine besondere Frühlingsbowle kreiert und ab dem späten Nachmittag “angegrillt“.

Eintritt frei, Kaffeegedeck 6,00 €

Sonntag, 24. März 2019

Uhrzeit: 16.00 Uhr

Ort: Saal 1

Soiree

Konzert der Schüler der Musizierschule „Musi-Kuss“

Eintritt frei, Spenden willkommen

Montag, 25. März 2019

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Saal 1

Vortragsreihe Welt & Wissen

Was haben Teerpappe, Porzellan, Vanillin und weißes Papier gemeinsam?

Erfinder und Gründer im Oberweserraum

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Rauschenfels

Eintritt frei

Anmeldung ab Dienstag, 26. März 2019

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Kulturreferat, Telefon 0551 / 799-2400

Halbtagesfahrt zum Kloster Wöltingerode am 4. April 2019

Große Klosterführung mit Verkostung der dort hergestellten Spirituosen, anschließendes Kaffeetrinken im Klosterkrug, Abfahrt 13.00 Uhr, Rückkehr ca. 19.45 Uhr,

Fahrtkosten 55,00 €

Mittwoch, 27. März 2019

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Saal 1

Island – im Rausch der Sinne

Multivisionsshow mit Dirk Bleyer

Bewaffnet mit Foto- und Filmkamera durchstreifte Fotojournalist Dirk Bleyer etliche Monate lang die Vulkaninsel und sammelte beeindruckende Aufnahmen, voller Zauber und Magie. Dabei war er unterwegs mit dem Motorschlitten bei minus 20 Grad über Eisfelder zum speienden Vulkan Eyjafjallajökull, im Konvoi von drei Superjeeps auf den größten Gletscher Europas, mit Pferden im Tölt durch Sand und Meer, im Flugzeug über berauschende Berge und zu Fuß 50 km entlang der schönsten Wanderstrecke der Welt. Erlebnisse, die sich tief in sein Herz gegraben haben.

Eintritt 10,00 €

Freitag, 29. März 2019

Uhrzeit: 17.00 bis 20.30 Uhr

Ort: Café-Restaurant Panorama

GenussKultur

Gewürze – Das Gold der Küche

Gewürze spielen eine Rolle in der Ernährung, in der Heilkunde oder dienen als Aphrodisiakum. Dieser kostbare Artikel verfeinert heute unsere moderne Küche und schenkt unserem 4-Gänge-Menü seine besondere Note. Begleiten Sie unsere Küchenkünstler auf der spannenden Reise, genießen Sie Einblicke in den Luxus exotischer Gewürze und stimmige Weine aus bester Lage.

Eintritt 49,00 €, Anmeldung unter 0551 / 799-2700 (Sascha Franz)

Kategorien: Alle