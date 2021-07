RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel ausgezeichnet als eines der besten Hotels Deutschlands

In der Kategorie „Romantische Hotels“ wird das 5-Sterne-Haus in Bad Sachsa vom renommierten „Connoisseur Circle“ mit dem 1. Platz geehrt.

Das bereits in dritter Generation geführte RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Harz startet mit einer ganz besonderen Auszeichnung in die Sommersaison. Vom Magazin „Connoisseur Circle“, Marktführer unter den hochwertigen Reisemagazinen im deutschsprachigen Raum, wurde das bereits mehrfach preisgekrönte 5-Sterne-Haus zum besten Hotel Deutschlands in der Kategorie „Romantische Hotels“ gekürt.

Schon zum zweiten Mal begibt sich das exklusive Reisemagazin „Connoisseur Circle“ auf die Suche nach den einzigartigsten und besten Hotels mit herausragendem Service und dem gewissen Etwas. In zehn unterschiedlichen Kategorien werden die Qualitäts-Leuchttürme der deutschen Hotellerie gekürt. Im vergangenen Jahr bereits auf Platz 2, konnte sich das RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa nun dieses Jahr sogar den ersten Platz in der Kategorie „Romantische Hotels“ sichern. Besonders gelobt wurde die ausgewogene Balance zwischen Tradition und Innovation verbunden mit einer überragenden Servicequalität, individuell eingerichteten Zimmern und Suiten sowie dem 3.800 Quadratmeter großen RoLigio®-SPA, einem der größten Hotel-Wellnessbereiche im Harz. Unter dem Motto „Zuhause sein ist ein Gefühl“ werde hier Gastfreundschaft Tag für Tag gelebt.

Wer die Auszeichnung gewinnt, haben in hohem Maße die zufriedenen Gäste selbst entschieden: Das Rating wurde durch ein Publikumsvoting, dem offiziellen „Trust you“-Score ( www.trustyou.com ) sowie von einer fachkundigen Jury aus Tourismusexperten ermittelt.

„Wir freuen uns über ein so tolles Feedback und diese wertvolle Auszeichnung“, so Nora Oelkers, Inhaberin des Romantischen Winkels. „Es ist ein tolles Zeichen an unser gesamtes Team, das das einzigartige RoLigio®-Konzept jeden einzelnen Tag lebt und an unsere Gäste weitergibt.“

Über den Romantischen Winkel:

Das RoLigio® & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa im Südharz, direkt am See gelegen, ist ein familiengeführtes 5-Sterne-Wellness-Hotel mit 92 Zimmern, Suiten und Apartments und das weltweit erste RoLigio®-Hotel. Seit 40 Jahren verwöhnt die Inhaberfamilie Oelkers mit ihrem Team die Gäste mit einer besonderen Mischung aus gehobener Gastlichkeit und einmaligen und innovativen Angeboten zum Verwöhnen, Entspannen und Regenerieren. Stets gelang es aufs Neue, die Gäste so zu begeistern, dass sie wiederkommen – der Anteil der Stammgäste liegt daher bis heute bei rund 60 Prozent. Der Romantische Winkel ist ein renommierter Ort für innovative Spa- und Wellnessangebote, Tagungen über kulinarische und kulturelle Events. Tradition und Innovation gehen im Romantischen Winkel Hand in Hand: Als eines der ersten Hotels in Deutschland bot der Romantische Winkel den Gästen schon 1992 einen großen Spa- und Wellnessbereich. Eine besondere hoteleigene und mehrfach preisgekrönte Innovation ist das mit Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen entwickelte Wellness- und Lebenskonzept RoLigio®. Heute ist der Romantische Winkel zudem das erste RoLigio®-Hotel weltweit. Gäste lieben die Herzlichkeit im Hotel, die kulinarischen Genüsse im Restaurant und die 3.500 Wohlfühl-Quadratmeter mit Saunen, Dampfbädern, Whirlpools, ganzjährig beheiztem Außen- und Innenpool, verschiedenen Bädern, Licht- und Klangraum, Fitness und allem, was es zur Erholung bedarf. Zum Haus gehört auch ein Kinder- und Jugendclub sowie ein umfangreiches Aktionsprogramm mit kulturellen, sportlichen und geselligen Veranstaltungen. Direkt am Nationalpark Harz findet man zudem vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Mountainbiking, Wandern, Golfen und Wintersport.

Kategorien: Alle