ResidenzKlänge: Frankreich trifft Bach! Cembalo-Konzert mit Johan Brouwer zum Eléonore-Tag 2023

Anlässlich des diesjährigen Eléonoretages am 12. April widmet das Residenzmuseum das Konzert seiner Reihe „ResidenzKlänge“ der letzten Celler Herzogin. Ein attraktives Rahmenprogramm findet bereits am Nachmittag statt. Um 19.00 Uhr spielt dann Johann Brouwer im Rittersaal des Celler Schlosses französische und französisch inspirierte barocke Musikstücke auf der prachtvoll verzierten Replik eines historischen Cembalos aus dem Geburtsland von Eléonore.

Französische Musik spielte am Celler Hof dank des kulturellen Einflusses seiner hugenottischen Herzogin Eléonore d’Olbreuse eine große Rolle. Selbst Johann Sebastian Bach lauschte begeistert den Klängen des Celler Hoforchesters. Insbesondere die Inspiration französischer Cembalomusik für Bachs Schaffen thematisiert Johan Brouwer in diesem Konzert. Auf dem Programm stehen neben J.S. Bach selbst auch Stücke von Jacques Champion de Chambonnières, François und Louis Couperin, J.J. Froberger und eine in Lüneburg komponierte, französisch inspirierte Suite von Georg Böhm.

Das Konzert wird auf einer Nachbildung eines französischen Cembalos aus dem 17. Jahrhundert gespielt. Die Replik von David Rubio (1980) orientiert sich an einem von Antoine Vaudry (1681) erbauten Instrument aus dem Herkunftsland von Eléonore d’Olbreuse. Die Dekoration (Chinoiserie) ist ebenfalls eine Kopie des Originals, hergestellt von Ann Mactaggert.

Johan Brouwer studierte Orgel, Musiktheorie und Cembalo an den Konservatorien in Groningen und Amsterdam. Er konzertiert in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, Portugal, Schweden, England und Deutschland. Als ehemaliger Leiter und Cembalist des Groninger Barockorchesters „Collegium Musicum“ widmete er sich neben den großen traditionellen Werken des Barock auch unbekannten Werken des 17. und 18. Jahrhunderts. Zudem war Brouwer lange Zeit Dirigent des Winschoter Kamerkoor, mit dem er in Zusammenarbeit mit dem Collegium Musicum Groningen vorwiegend Musik des 17. Jahrhunderts aufführte.

Bereits am Nachmittag bietet das Residenzmuseum um 15.00 Uhr eine Stadtführung auf den Spuren der Celler Herzogin mit Dr. Andreas Flick, Pastor der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Celle und hervorragendem Kenner der Hugenottengeschichte, an. Parallel dazu findet eine Führung im Residenzmuseum mit Museumsleiterin Juliane Schmieglitz-Otten statt. Sie stellt verschiedene Darstellungen der Herzogin dar, darunter auch ein erst vor Kurzem erworbenes Gemälde. Um 16.30 Uhr gibt es dann ein kleines französisch inspiriertes Picknick im Schlosspark (bei schlechtem Wetter im Rittersaal). Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Celle und dem Fachdienst Kultur der Stadt Celle statt.

Konzertkarten zum Preis von 18,00 € (ermäßigt 15,00 €) können ab sofort im Residenzmuseum oder im Bomann-Museum reserviert werden. Die Kartenabholung ist im Celler Schloss oder an der Abendkasse möglich. Alle drei Veranstaltungen des Rahmenprogramms sind für Konzertbesucher kostenfrei inbegriffen. Da die Teilnehmerzahlen dabei begrenzt sind, ist hierfür eine Anmeldung erforderlich:

Residenzmuseum im Celler Schloss: 05141 12 45 15 (außer montags)

Bomann-Museum Celle: 05141 12 45 40

oder per Mail: residenzmuseum@celle.de

Veranstaltung im Überblick:

Programm zum „Eléonore-Tag“ am 12.04.2023

Führung im Residenzmuseum: Eléonore in vielen Bildern – ein Gemäldevergleich

(Juliane Schmieglitz-Otten)

Termin: 15.00–16.00 Uhr

Treffpunkt: Celler Schloss, Info-Counter

Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich



Stadtrundgang: Auf den Spuren von Eléonores

(Dr. Andreas Flick)

Termin: 15.00–16.30 Uhr

Treffpunkt: Celler Schloss, linkes Schlosstor

Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich



„Piquenique en l’honneur de la Duchesse Eléonore“

Picknick im Schlosspark

Termin: 16.30–17.30 Uhr

Treffpunkt: Schlosspark (bei schlechtem Wetter im Rittersaal)

Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich



Konzert

ResidenzKlänge: Frankreich trifft Bach

Termin: 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr)

Ort: Celler Schloss, Rittersaal

Eintritt: 18,00 €/15,00 €

Anmeldung und Kartenvorbestellung:

Telefonisch unter 05141 12 45 15 oder 05141 12 45 40

oder per Mail: residenzmuseum@celle.de