Ottobock stärkt den Geschäftsbereich NeuroMobility

Spezielle Rollstühle für Kinder erweitern das Portfolio und fördern die ganzheitliche Versorgung

Das globale Healthtech-Unternehmen Ottobock hat im Januar 2022 das niederländische Unternehmen Veldink4kids übernommen – einen Spezialisten für Kinderrollstühle. Mit der gezielten Ergänzung des Portfolios im Bereich NeuroMobility kann Ottobock Kinder und Jugendliche zukünftig ganzheitlich mit Mobilitätslösungen versorgen.

Veldink4kids fokussiert sich auf hochqualitative und zeitgemäße Rollstühle für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den jungen AnwenderInnen die größtmögliche Freiheit zu ermöglichen, um sie in ihrer Entwicklung auf die beste Weise zu unterstützen. Bei der Entwicklung neuer Produkte arbeitet Veldink4kids daher eng mit TherapeutInnen zusammen, um den individuellen Bedürfnissen von Kindern, Eltern und Betreuungskräften gerecht zu werden. Dabei setzt Veldink4kids auf eine Balance von Design und Funktionalität. Abhängig von der Größe und den Bedürfnissen des Kindes, wird jeder Rollstuhl individuell konfiguriert und wächst in Breite, Tiefe und Höhe mit dem Kind mit. Dank der großen Vielfalt an Komponenten, Einstellungsmöglichkeiten und der individuellen Anpassung werden die AnwenderInnen optimal dabei unterstützt, ihre körperliche Funktionalität zu erhalten oder sogar wiederzuerlangen.

„Das Sortiment von Veldink4kids ergänzt unsere strategische NeuroMobility-Initiative an entscheidender Stelle. So können wir zukünftig auch für jüngere Kinder sowie für Kinder und Jugendliche, die unter neurologischen Indikationen wie Zerebralparese leiden, eine ganzheitliche Versorgung sicherstellen und unsere AnwenderInnen von Anfang an begleiten“, sagt Philipp Schulte-Noelle, CEO von Ottobock. Konkret schließt das Portfolio von Velking4kids die Lücke für Kinderrollstuhle in der Altersgruppe der Drei- bis Zehnjährigen, die aus dem Ottobock Reha-Kinderwagen Kimba herauswachsen. „Damit unterstreichen wir unseren Führungsanspruch bei Innovationen und in der Patientenversorgung – auch und gerade für die Kleinsten unserer Gesellschaft“, so Schulte-Noelle weiter.

Das Management-Team von Veldink4kids wird dem Unternehmen auch zukünftig erhalten bleiben und die internationale Expansion begleiten. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Produkte durch das globale Vertriebsnetzwerk von Ottobock in weiteren Märkten einzuführen und damit noch mehr Kindern in Europa und darüber hinaus zugänglich zu machen“, so Arnold van Zuijlekom, Managing Director von Veldink4kids.

Der Geschäftsbereich NeuroMobility bei Ottobock umfasst Lösungen der Neuro-Orthetik sowie das Reha- und Rollstuhlgeschäft. Durch die Bündelung der Kompetenzen und Services bietet Ottobock Gesamtlösungen für PatientInnen mit neurologischen Indikationen an. Im Zentrum des interdisziplinären Versorgungsansatzes stehen die individuellen Bedürfnisse der AnwenderInnen, um ihren Alltag mit verschiedenen Hilfsmitteln mobil zu gestalten. Dazu zählen beispielsweise der Exopulse Suit – ein Elektroden-Anzug, der Spastiken mit elektrischen Impulsen löst –, das computergesteuerte Orthesensystem C-Brace und das Rollstuhl-Portfolio von Ottobock.

