Mund- und Nasenmasken statt Hochzeitsanzüge

50.000 Mund- und Nasenmasken pro Woche MADE IN GERMANY. Ab sofort Produktionsanpassung in Northeim. WILVORST, der Spezialist für festliche Herrenmode, reagiert auf die aktuellen Ereignisse rund um die CORONA Pandemie.

WILVORST, der Northeimer Spezialist für festliche Herrenbekleidung, reagiert auf die CORONA Pandemie. Seit Mittwoch, den 25.03.2020, produziert das Unternehmen unter anderem im niedersächsischen Northeim Mund- und Nasenmasken. Mit einer Kapazität von mindestens 50.000 Stück pro Woche – Tendenz steigend – möchte WILVORST seine Nähkapazitäten nutzen, um die so dringend benötigte Schutzbekleidung in Form von Mundmasken herzustellen. „Diese Kleidung wird dringend gebraucht und wir können die Produktion auch noch steigern“, heißt es aus der WILVORST Geschäftsführung.

Nach den Schließungen im Einzelhandel hat sich der Bedarf geändert. Wo sonst Hochzeitsanzüge genäht werden, laufen die Nähmaschinen jetzt für Mund- und Nasenmasken. Die Stoffmasken sind waschbar und wiederverwendbar. Die Masken sind vor allem für den privaten Gebrauch gedacht, nicht für den intensivmedizinischen Einsatz. Auch Unternehmen, Behörden und Pflegeeinrichtungen können so ihre Mitarbeiter schützen. Mund- und Nasenmasken (auch ohne Zertifizierung) sind durchaus zu empfehlen – so war es auch im NDR Postcast mit dem bekannten Virologen Christian Drosten zu hören. (Mehr unter: Vgl. https://www.ndr.de/nachrichten/info/19-Masken-koennen-andere-schuetzen,audio657394.html)

„Durch die Produktion in Northeim MADE IN GERMANY sind wir hier besonders flexibel und können zeitlich schnell auf neue Anfragen reagieren. Ferner wird aktuell an einer Erweiterung der Angebotspalette gearbeitet. Schutzkittel befinden sich in der Entwicklung und sollen ebenfalls bald produziert werden“, heißt es von der WILVORST Geschäftsführung.

Das Unternehmen WILVORST gehört mehrheitlich seit 1993 zur bugatti Holding GmbH in Herford und beschäftigt an seinem Hauptsitz in Northeim mehr als 200 Beschäftigte.

Ab dem 7. April sind die Masken im Outlet in Northeim in der Breslauer Straße zu bekommen.

