Förderverein Fachhochschule Göttingen (FFG) – Lutz Aschke folgt Stephan Gais als Vorsitzender

Göttingen, 11. November 2021 . Dr. Lutz Aschke, seit Januar 2021 CFO/CIO der Mahr-Gruppe in Göttingen, wurde im Rahmen der FFG-Mitgliederversammlung am 14. September 2021 einstimmig zum Vorsitzenden des Fördervereins Fachhochschule Göttingen e.V. (FFG) gewählt. Stephan Gais stand nach vierjähriger Amtszeit nicht erneut zur Wahl für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung – er hatte Ende Juni 2021 seine operative Tätigkeit bei der Firma Mahr beendet und war in den Beirat gewechselt.

Der neue Vorsitzende Dr. Lutz Aschke: „Die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit der HAWK ist für die Unternehmen der Industrie in der Region und darüber hinaus ein wichtiger Baustein zur Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft trägt entscheidend zur Innovationskraft der Unternehmen bei. Ich freue mich deshalb darauf, die akademische Ausbildung in Göttingen in den nächsten Jahren durch die Tätigkeit als Vorsitzender des Fördervereins Fachhochschule Göttingen zu unterstützen.“

Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch die Pflege und Unterstützung der praxisnahen wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung sowie durch die Förderung der Attraktivität der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit (Fakultät i) der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim Holzminden Göttingen auf ausschließlich gemeinnütziger Grundlage.

FFG-Vorstand

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 14. September wurden einige Vorstandsmitglieder neu gewählt. Der Vorstand des Fördervereins Fachhochschule Göttingen setzt sich seitdem wie folgt zusammen:

· Dr. Lutz Aschke, Mahr (1. Vorsitzender)

· Thomas Thöniß, Qioptiq (2. Vorsitzender)

· Michael Birlin, Sparkasse Göttingen (Schatzmeister)

· Prof. Dr. Andrea Koch (als geschäftsführende Dekanin der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit kraft Amtes Vorstandsmitglied)

· Dr. Frank Gotthardt, ABB Automation Products

· Prof. Dr. Ole Hirsch, Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit der HAWK

· Marcel Jung, Otto Bock HealthCare

· Dr. Andreas Lange, Mahr

· Dr. Frank Phlippen, Kaschke Components

· Prof. Dr.-Ing. Christian Podolsky, Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit der HAWK

· Andreas Ruhstrat, RSV Ruhstrat Stromversorgungen

· Prof. Dr. Christoph Gerhard, Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit der HAWK

Als Rechnungsprüfer für das Jahr 2021 wurden Marcel Jung und Prof. Christoph Gerhard gewählt.

Hintergrund FFG