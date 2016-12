Halbjahreskonferenz des Fachkräftebündnisses Südniedersachsen

Der Ausbau der Willkommenskultur ist ein wichtiges Anliegen und ein zentrales Handlungsfeld im Fachkräftebündnis Südniedersachsen. Ziel ist es, weitere Fachkräfte für Südniedersachsen zu gewinnen und diese an die Region zu binden. Die Universität Göttingen arbeitet zusammen mit dem Fachkräftebündnis an einem Projektantrag für ein Welcome Centre für den Göttingen Campus und die Region Südniedersachsen.

Neben der Vorstellung des Projektes sollen wichtige Akteure in der Region in einen offenen Dialog eingebunden werden und Erfahrungen und Ideen in das Konzept des geplanten Welcome Centres einbringen.

Die gute Tradition, dass sich einzelne Initiativen auf der Konferenz präsentieren können, wird fortgeführt. Um Vermerk des Interessenfeldes wird bei der Anmeldung gebeten. Die Plätze im Foyer werden nach Anmeldungseingang vergeben und diese werden vorab per Nachricht bestätigt.

Termin

„Welcome Centre für die Region Südniedersachsen“

Wann: 29. November 2016, 9:00 bis 12:15 Uhr

Wo: Alte Mensa, Wilhelmsplatz 3, Göttingen.

Programm:

8.30 Uhr

Ankommen und Besuch der Infostände

9.00 Uhr

Begrüßung Klaus Hoffmann, Vorsitzender des Vorstands der SüdniedersachsenStiftung

Grußwort Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen

Grußwort Ekaterina Ershova, Stadt Göttingen, Referentin für Wissenschaft und Wirtschaft

Netzwerkarbeit im Fachkräftebündnis Südniedersachsen

Heike Hauk, Projektleiterin Regionales Fachkräftebündnis

Präsentation des Projektantrags Welcome Centre

Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne, Vizepräsidentin der Georg-August-Universität Göttingen

10.00 Uhr

Inhaltliche Workshops zum Welcome Centre:

I Regionale Unternehmen

Moderation Dr. Martin Rudolph und Nadia Mohseni, IHK Hannover

II Kommunen und Institutionen

Moderation Klaus Hoffmann und Claudia Jensch, SüdniedersachsenStiftung

III Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen

Moderation Nadine Dreyer und Dominique Henz, Georg-August-Universität Göttingen

Zu folgenden Fragen sollen in den Workshops Antworten gefunden werden

1. Was erwarte ich konkret von einem Welcome Centre der Region Südniedersachsen?

2. Welchen Bedarf sehe ich für mein Unternehmen/meine Institution/meine Verwaltung?

3. Was kann ich zum Gelingen des Welcome Centres beitragen?

11.30 Uhr

Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops und Resümee

12.15 Uhr

Gelegenheit zum Netzwerken mit Besuch der Infostände

12.30 Uhr

Veranstaltungsende

Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Es wird um Nachricht bis zum 21. November 2016 gebeten. Zur Anmeldung wird ein Formular benötigt, welches unter heike.hauk@suedniedersachsenstiftung.de angefordert werden kann.

