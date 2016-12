Technologieberatung in Südniedersachsen geht an den Start

Dr. Peter Oswald hat seine Tätigkeit aufgenommen und steht rund um die Themen Technologie- und Innovationsberatung den Unternehmen kostenfrei zur Verfügung

Die Landkreise Göttingen und Northeim sowie die Stadt Göttingen finanzieren gemeinsam die Technologieberatung für Betriebe der Region. „Dies wird die Unternehmen weiter voranbringen und die Region Südniedersachsen wird als Wirtschaftsstandort gestärkt. Die Fortentwicklung wird durch den Zugang zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen ermöglicht“, so Karin Friese von der WRG. Die Technologieberatung kann über die Wirtschaftsförderungen der drei Kommunen, die mit der Umsetzung und Begleitung des Projekts beauftragt sind, nachgefragt werden:

• WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Karin Friese, Tel: 0551/999 54 98-2, karin.friese@wrg-goettingen.de

• GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH

Andreas Redeker, Tel: 0551/547 43-14, andreas.redeker@gwg-online.de

• Landkreis Northeim, Wirtschafts- und Projektförderung

Stefan Wolfgang, Tel. 05551/708 73-0, swolfgang@landkreis-northeim.de

Eine direkte Kontaktaufnahme mit Dr. Oswald ist möglich unter:

Tel: 0551/547 432 93, Mobil: 0151 / 509 688 08, E-Mail: peter.oswald@wirego.de.

Dieses Projekt wird zu 50 % aus Mitteln der Europäischen Union (EFRE) finanziert. Die Kofinanzierung erfolgt durch die drei Kommunen. Kleine und mittlere Unternehmen in Südniedersachsen können seit November 2016 kostenfrei diese Beratung in Anspruch nehmen und umfassende Anregungen und Hilfestellungen bei ihren Innovationsaktivitäten erhalten. Neue Produkte, Dienstleistungen oder auch Prozesse zu entwickeln, ist teuer.

Hier setzt die zweistufige Beratung durch den Technologieexperten an. In Aufschlussgesprächen werden Ziele und Wünsche systematisch ausgelotet und eine Einschätzung zum Innovationspotential und Unterstützungsbedarf gegeben. Durch Rückkopplung und Kooperation mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Netzwerken können daran anschließend qualifizierte Beratungen von den Unternehmen in Anspruch genommen werden, die der konkreten Projektumsetzung unter Einbeziehung sämtlicher Möglichkeiten dienen. Wesentlich für die Technologieberatung ist die Kommunikation und Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen zu fördern und aus Ideen marktreife Produkte oder Dienstleistungen zu generieren. Oswald bietet interessierten Unternehmen aus Stadt und Landkreis Göttingen umfassende Anregung und Hilfe bei ihren Innovationsaktivitäten an.

Ab Januar 2017 wird im Landkreis Northeim und im Landkreis Göttingen eine weitere Expertin ihre Tätigkeit aufnehmen. Oswald berät und begleitet gemeinsam mit ihr Unternehmen beider Landkreise. Je nach Kompetenz werden beide die Unternehmen aufteilen. Der in Bad Neuenahr-Ahrweiler geborene Oswald studierte Chemie an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg und promovierte am dortigen Institut für Physikalische Chemie. In der anschließenden Tätigkeit am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme hat Oswald interdisziplinäre und internationale Projekte initiiert, danach erwarb er eine Qualifikation im Life Science Management. Projektmanagement, Verhandlungsstrategien, betriebswirtschaftliches Know-how und Fördermittelmanagement sind nur einige Kompetenzen, die Oswald mitbringt.

