Unternehmen der Region unterstützen mit einem Dankeschön der besonderen Art

Als Dankeschön für engagierte Mitarbeiterinnen war die zweite MEKOM Ladies Night Mitte November im Spa & Wellness Resort Romantischer Winkel in Bad Sachsa gedacht.

Natur, Kultur, Abenteuer und vor allem Regionalität – dafür setzen sich Nora & Josef Oelkers gemeinsam mit ihrem Team ein. Seit 50 Jahren ist das Hotel „Romantischer Winkel“ eng mit der Region verbunden. Die positive Resonanz der Gemeinschaftsveranstaltung mit der MEKOM und das Engagement von Familie Oelkers lässt nun auch Kinderherzen höher schlagen. Denn über die Teilnahmegebühr und weitere Spenden kamen 600,00 Euro (in Worten: sechshundert) zusammen, die den Heilpädagogischen Einrichtungen der Lebenshilfe gem. GmbH in Herzberg übergeben wurden. Die Gelder sollen einem Schulhort zu Gute kommen, der u.a. Flüchtlingskinder und Kinder mit Behinderung betreut.

Bettina Diedrich, Bereichsleitung des Horts, freute sich sehr und hat auch schon die passende Verwendung: „Mit dieser Spende werden wir den Kindern ein Sozialkompetenztraining anbieten – angedacht ist ein pädagogisches „Boxtraining“. Dabei geht es um Selbstwahrnehmung, Herausforderungen, Regeln und Respekt dem anderen gegenüber.“ Der Hort bietet insgesamt 16 Betreuungsplätze von Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Darunter sind auch vier Plätze für Kinder mit Unterstützungsbedarf in ihrer sozialemotionalen Entwicklung sowie fünf Plätze für Flüchtlingskinder. Ein wichtiges Augenmerk in der Betreuung liegt auf der Vermittlung und das Erleben eines ausgewogenen, respektvollen sozialen Miteinanders.

Die Damen aus den MEKOM-Mitgliedsunternehmen genossen einen exklusiven Abend unter Frauen mit Beautytipps vom Profi, eine Modenschau, Gaumenschmeichlern aus der Küche des Romantischen Winkels sowie exklusivem VIP-Shopping in der RoWi-Boutique. Ein Dank gilt den Unternehmen, die durch das „Dankeschön“ an ihre Mitarbeiterinnen diese Aktion unterstützt haben: Autohaus Michael Fritze e.K., BFE Fleets Concept GmbH, Eckold GmbH & Co. KG, HOFF Kaffeesysteme GmbH, NOVECO, Sparkasse Osterode am Harz, VGH Versicherung / NL Bad Lauterberg und VGH Versicherung / NL Göttingen.

„Wir freuen uns, dass diese Wertschätzung den Mitarbeiterinnen gegenüber, auch in der zweiten Auflage so viel Anklang fand“, freute sich Nora Oelkers und bedankte sich gleichzeitig bei den Damen aus dem eigenen Haus, die mit viel Engagement und Liebe zum Detail die Organisation und Durchführung managten.

„Gerade in der heutigen Zeit ist die Mitarbeitermotivation ein entscheidender Baustein für erfolgreiche Unternehmen. Und gleichzeitig haben wir noch einen kleinen Beitrag geleistet, um Gutes zu tun.“ so MEKOM Vorstandsvorsitzender Lars Obermann. Durch das große Interesse wird die MEKOM Ladies Night auch in Zukunft im Veranstaltungsplan des Unternehmerverbandes zu finden sein.

Über uns

Als unabhängiges branchenübergreifendes Netzwerk im Landkreis Göttingen und im Harz bringt das MEKOM Regionalmanagement aktiv Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Politik zusammen. Durch Austausch, Wissenstransfer und gemeinsames Handeln soll der wirtschaftliche Erfolg der Region Harz und Südniedersachsen gestärkt werden.

Weitere Informationen unter www.mekom-regionalmanagement.de.

Der »Romantischer Winkel« – SPA & Wellness Resort ist ein familiengeführtes Wellnesshotel im Herzen Deutschlands, dem sonnigen Südharz. 78 Zimmer und Suiten sind in 7 Kategorien unterteilt und individuell eingerichtet – von modern über klassisch oder mediterran bis hin zu romantisch. Der 3.500 m² großen SPA-Bereich mit mehreren Pools, Saunen und Ruheräumen ist einer der größten Hotel-Wellnessbereiche im Harz. Professionelle Therapeuten kümmern sich im RoWital Health & Beauty Center in 17 Behandlungsräumen um das körperliche Wohl der Gäste. Jeder Gourmet kommt in den sechs Restaurantbereichen und in der Bar mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region voll auf seine Kosten. Für exklusive Tagungen (bis zu 30 Personen) und Familienfeiern (bis zu 50 Personen) in wunderschöner Atmosphäre stehen 3 Veranstaltungsräume in historischem Jugendstilambiente zur Verfügung. Die kleinen Gäste haben im Young Beach Kids & Teens Club einen Bereich ganz für sich mit viel Raum für Spiel, Spaß und Abenteuer. Das tägliche Fit & Fun Programm bietet ein abwechslungsreiches Freizeit- und Sportangebot. Erholungssuchende können sich aus der großen Auswahl an Wellnessbehandlungen im RoWital Center ihre persönliche Verwöhnzeit zusammenstellen.

Weitere Informationen unter www.romantischer-winkel.de.

Kategorien: Alle