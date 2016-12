Spatenstich für das City Gate Nord in Hannover

Der symbolische erste Spatenstich für das City Gate Nord ist gestern erfolgt. Mitte 2018 werden die Vodafone Mitarbeiter am Standort Hannover ihr neues und modernes Bürogebäude im City Gate Nord beziehen.

Die Hannover Region Grundstücksgesellschaften und die Delta Bau AG aus Hannover haben damit begonnen, auf dem 14.000 m² großen und als City Gate Nord bekannten Grundstück in Vahrenheide den neuen Vodafone-Standort in Hannover zu errichten. „Endlich wird der bisher vollkommen unter Wert daliegende Grundstücksbereich an der Vahrenwalder Straße / Ecke Sahlkamp durch den attraktiven Nutzer Vodafone mit einer angemessenen Architektur baulich besetzt.“ , freute sich Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann beim Spatenstich, den er gemeinsam mit den Geschäftsführern der Projektentwicklung HRG & Delta Bau GmbH & Co. KG sowie Gerhard Mack, Geschäftsführer Commercial Operations von Vodafone Deutschland, und Hilmar Albrecht, Niederlassungsleiter des Generalübernehmers Goldbeck, vollzog.

Vodafone legt zwei Standorte zusammen

Vodafone hat rund 6.350 m² Büro- und Nebenfläche mit ca. 250 PKW-Stellplätzen sowie einer Ladenfläche im Erdgeschoss für den Betrieb eines Vodafone Shops angemietet. In den Büroflächen wird ein modernes Arbeitsplatzkonzept mit Desk-Sharing analog zu den Vodafone-Standorten Eschborn und Düsseldorf eingeführt. „Mit dem Neubau, einem langfristigen Mietvertrag und der Zusammenlegung der bisherigen Standorte unter einem Dach unterstreichen wir unser langfristiges Interesse“, so Gerhard Mack von Vodafone Deutschland. „Wie in unserer Konzernzentrale in Düsseldorf setzen wir auch in Hannover auf ein modernes, offenes und mobiles Arbeitsplatzkonzept. Die Erfahrungen am Campus in Düsseldorf zeigen, dass die Zusammenarbeit der Teams gestärkt wird und das neue Arbeitsumfeld die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Davon profitieren Mitarbeiter und Unternehmen.“

Im Zuge der letzten Phase der Integration mit Kabel Deutschland legt Vodafone bis Ende 2018 seine beiden bisherigen Bürostandorte Hans-Böckler-Allee und Langenhagen zusammen. Hannover ist eine der wichtigsten Vodafone-Regionen und der neue Standort Vahrenwalder Str. 236 ist aufgrund seiner Lage bestens geeignet. Der Standort liegt in der Mitte zwischen dem Zentrum von Hannover und der Stadt Langenhagen, verfügt über eine hervorragende ÖPNV-Anbindung, ist sowohl nahe dem Hauptbahnhof als auch zum Flughafen Hannover gelegen und ist zudem gut an die Autobahn angebunden.

Der erste Bauabschnitt des City Gate Nord

Nachdem das Grundstück rund zwei Jahrzehnte brach gelegen hatte, kauften im Jahr 2012 schließlich drei hannoversche Unternehmen die Fläche einer Liechtensteiner Firma ab, um sie als Büro- und Einzelhandelsstandort „City Gate Nord“ zu entwickeln. Das Interesse an dem Grundstück ist groß und so konnte im März dieses Jahres Vodafone als langfristige Mieterin für den ersten Bauabschnitt gewonnen werden. „Wir waren immer von diesem Standort überzeugt.“, berichtete Dirk Streicher, Geschäftsführer der Projektentwicklung HRG & Delta Bau GmbH & Co. KG. „Unser Konzept, den besten und nicht den erstbesten Mieter zu finden ist aufgegangen, so dass wir heute mit Vodafone eine Mieterin gefunden haben, mit der wir diesen Standort nachhaltig und städtebaulich ansprechend umsetzen können.“ Über sechs Geschosse wird das moderne DGNB-Gold-zertifizierte Bürogebäude entstehen, das mit einer eleganten Klinkerfassade, gestaltet vom hannoverschen Architekturbüro Kiefer + Kiefer, auf die typisch norddeutsche Backsteinarchitektur Bezug nimmt. Im Erdgeschoss ist neben der Ladenfläche für einen Vodafone-Shop außerdem ein öffentliches Betriebsrestaurant vorgesehen, direkt nebenan wird eigens ein Parkhaus errichtet.

Weiteres Potenzial im zweiten Bauabschnitt

„Ich freue mich schon auf den 2. Bauabschnitt hier an dieser Stelle.“, betonte Stadtbaurat Bodemann, denn direkt an der Kreuzung Vahrenwalder Straße/ Ecke Sahlkamp bietet das Grundstück im zweiten Bauabschnitt zusätzliches Bebauungspotenzial. Hier können weitere Büro-, Einzelhandels- oder Hotelnutzungen mit einer möglichen Nutzfläche von insgesamt rund 15.000 m² entstehen. Das Gebäude kann wie schon im ersten Bauabschnitt individuell von den künftigen Nutzern mitgestaltet werden. Dank vorhandenem Bebauungsplan kann auch im zweiten Bauabschnitt wieder eine schnelle Entwicklung erfolgen.

Kategorien: Alle