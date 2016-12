Geologen plädieren dafür, das Anthropozän auszurufen. Das ist die Epoche, in der der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Die Überdüngung der Böden ist einer der verheerendstenen Eingriffe in die Natur. Im landwirtschaftlich geprägten Niedersachsen muss die Beschäftigung mit dem Thema ganz oben auf der Agenda stehen. Die ökologische Landwirtschaft voranzubringen ist ein erklärtes Ziel des niedersächsischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer. Eines seiner Handlungsinstrumente ist das Bio-Siegel. Wir wollten wissen, wie es 15 Jahre nach Einführung des deutschen Bio-Siegels um die ökologische Landwirtschaft Niedersachsens bestellt ist.

Der Mensch verändert nicht nur seine Umwelt, sondern auch sich selbst. Ein Rückblick auf 2016 macht, global und national betrachtet, eher Unmut. Terrorangst und Vertrauensverlust in Politik und Medien gingen mit Populismus und Wahlentscheiden einher, die gelinde gesprochen ratlos machen. Das Teilen und Liken von Bericht oder Fake-Nachricht in den sozialen Medien hat wahrscheinlich dazu beitragen. Der digitale Meinungsverstärker ist zu einer machtvollen Waffe geworden. Von Arbeit über Kommunikation bis zum selbstbestimmten Leben: Die Digitalisierung verändert alles und birgt Gefahren und Chancen gleichermaßen. Dennis Weilmann, Leiter des Referats Kommunikation der Stadt Wolfsburg, sprach mit RegJo über die positiven Veränderungen der Kommunalpolitik durch neue digitale Angebote. Er ist sicher: „Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sich bewegen und das ist immer stärker in den sozialen Medien und im digitalen Raum. Der digitale Wandel birgt enorme Chancen für die Zukunft, betont auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten die Digitalisierung aktiv gemeinsam gestalten und so Risiken vorbeugen. Das neue technologische Zeitalter gibt Gelegenheit, die Chancengerechtigkeit zu verbessern. Eins darf dabei nicht vergessen werden: die Möglichkeiten der Digitalisierung müssen allen Menschen im Land gleichermaßen zugänglich sein.

Die zweite Ausgabe des RegJo Niedersachsen für das Jahr 2016 liegt zum Download bereit:

RegJo Niedersachsen Ausgabe 2/16 (13,3 MB)

Aus dem Inhalt:

Wertschöpfung bleibt in der Region

Dr. Gerd Rappenecker, Technischer Vorstand der Göttinger Stadtwerke AG, im Gespräch mit RegJo.

Ebeling Logistik ausgezeichnet

Der WirtschaftsKreis Hannover hat zum 13. Mal den HannoverPreis verliehen. Die mit 6.000 Euro dotierte Auszeichnung stand dieses Jahr im Zeichen von Disruption.

Interview

Dennis Weilmann, Leiter des Referats Kommunikation der Stadt Wolfsburg, sprach mit RegJo über die Veränderungen der Kommunalpolitik durch neue digitale Angebote.

Digitalisierung

Von Arbeit über Kommunikation bis zum selbstbestimmten Leben: Die Digitalisierung verändert alles. Aber das ist noch lange kein Grund zur Panik. Oder etwa doch?

Stabile Spannungslage

Eisenmann Thermal Solutions entwickelt intelligente Konzepte und Lösungen für Spannungsschwankungen in Netzen und Produktionsanlagen.

Sechster Mann

Fünf Spieler stehen beim Basketball auf dem Parkett. Bei dem Erstligisten BG

Göttingen sind Helfer und Sponsoren

der sechste Mann. Key Player des Erfolgs: das medical Team.

Unternehmensberatung

Viele von Familienunternehmen ­geprägte Regionen stehen in den ­kommenden Jahren vor einem flächendeckenden Generationenwechsel.

