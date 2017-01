20 Prozent Besucher-plus: Erste Veranstaltungen für 2017 in Planung

Kurz vor dem Jahresende zieht das Team des PS.SPEICHER eine positive Bilanz für das Jahr 2016. Demnach ist die Zahl der Besucher über die Erwartungen hinaus um mehr als 20% auf rund 96.000 gestiegen. Neben der anhaltend hohen Beliebtheit des PS.SPEICHER in der Region wird vor allem die steigende überregionale Beachtung des PS.SPEICHER in den Medien und der Oldtimerszene als Ursache für den Erfolg gesehen. Auch das benachbarte Hotel FREIgeist, das im ersten Betriebsjahr neben Individualreisenden darüber hinaus zahlreiche Tagungsgäste beherbergen konnte, hatte deutlichen Anteil am Erfolg.

Nicht zuletzt die rege Veranstaltungstätigkeit zahlte sich für den PS.SPEICHER aus. Höhepunkt der vergangenen Saison war in diesem Zusammenhang sicherlich die PS.SPEICHER Rallye, die am letzten Juliwochenende tausende Gäste und mehr als 100 historische Fahrzeuge auf die Straßen Einbecks lockte. Aber auch die Vortragsreihe der Förderfreunde – allen voran der Vortrag der italienischen Motorsportlegende Piero Laverda – erzeugte viel Aufmerksamkeit. Zum Erfolgsmodell wurde auch das zur Jahresmitte eröffnete PS.Depot LKW+Bus im Otto Hahn Park. War nach der Eröffnung im Mai ursprünglich nur eine Öffnung je Monat für Gruppen vorgesehen, wurde das Depot aufgrund der großen Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte an jedem Samstag allgemein zugänglich gemacht. Insgesamt besuchten so fast 4.000 Gäste die LKW-Sammlung. Im kommenden Jahr soll das Depot ab dem 1. April wieder zugänglich sein. Nach nur einjähriger Bauzeit vervollständigte die PS.Halle ab September das Areal des PS.SPEICHER als multifunktionale Ausstellungs- und Veranstaltungshalle. Nach ihrer Feuertaufe mit der Eröffnung der Niedersächsischen Musiktage zog bald die erste Sonderausstellung „Menschen. Räder. Schreibmaschinen – Die Adlerwerke“ ein, die noch bis Mitte kommenden Jahres zu bewundern ist. Einige erste viel versprechende Konzerte und sonstige Veranstaltungen konnten in der PS.Halle bereits angeboten werden und zeigen, dass der Bedarf in Einbeck für eine derartige Location hoch ist.

Pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsfest präsentierte der PS.SPEICHER auf seiner Homepage zudem einen neuen Online-Shop, in dem persönlich gestaltete Eintrittstickets sowie die Eigenpublikationen des PS.SPEICHER erworben werden können. Auch für 2017 hat sich das Team des PS.SPEICHER wieder viel vorgenommen. Neben der regulären Vermarktung des Hauses auf den Fachmessen der Branche, sollen die touristischen Märkte zunehmend bearbeitet werden.

In der PS.Halle sind zwei neue Ausstellungen für 2017 vorgesehen, die in lockerer Folge von Tagungen und einzelnen Veranstaltungen abgelöst werden. Am 27. Januar setzt die Konzertreihe musica assoluta mit dem ersten von zwei Konzerten einen kulturellen Akzent in der PS.Halle. Für das letzte Juli-Wochenende ist wiederum eine große Geburtstagsfeier geplant – diesmal unter dem Motto der „Einbecker Oldtimertage“, zu denen mehrere hundert Fahrzeuge am PS.SPEICHER erwartet werden.

Anfang des Jahres soll auch die Lernwerkstatt die Arbeit aufnehmen und als außerschulischen Lernort anerkannt werden. Und schließlich sollen nach dem LKW-Depot auch weitere Depots zugänglich gemacht werden.

Besonderes Augenmerk legen die Verantwortlichen des PS.SPEICHER dabei auf den Ausbau der ehrenamtlichen Strukturen im PS.SPEICHER, die unerlässlich für das Erreichen der Ziele und des stetigen Ausbaus des Erfolgs sind. Schon jetzt haben sich über 60 Ehrenamtliche im PS.SPEICHER und den Depots gefunden, kümmern sich um den Erhalt und die Pflege der Fahrzeuge und helfen bei Messen und Veranstaltungen.

Das gesamte Team des PS.SPEICHER bedankt sich auf diesem Weg bei allen Besucherinnen und Besuchern, bei den zahlreichen Oldtimer-Clubs und Kooperationspartnern, den Medienvertreterinnen und nicht zuletzt allen Mitarbeitern im PS.SPEICHER, der GENUSSWERKSTATT und dem Hotel FREIgeist für ein aufregendes Jahr und eine gute Zusammenarbeit.

