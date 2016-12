Der Mythos Laverda lebt weiter – Die Laverda 1000 V6

Am 11. November um 19:00 Uhr referiert Piero Laverda in der neuen PS.Halle über das in den 70er Jahren schnellste Motorrad – die Laverda 1000 V6

Mit dieser Veranstaltung soll die PS.Halle richtig gefüllt werden und es wird auf viele PS-Enthusiasten gehofft, die damals wie heute vielleicht von einer 750er oder gar 1000er Laverda geträumt haben, bzw. selbst eine besaßen oder noch besitzen. Das heißt, dass einige Adler über Nacht kurz ausfliegen müssen, am nächsten Morgen jedoch die ursprüngliche Sonderausstellung über die Adlerwerke wieder komplettieren werden.

Eine technische Meisterleistung war die im Jahre 1977 gebaute 1000er Laverda mit einem V6 Zylinder Motor. Das Motorrad kam 1978 im 24h Langstreckenrennen in Le Castellet in Frankreich zum Einsatz und war mit gemessenen 283 km/h das mit Abstand schnellste Motorrad im Rennen. Das Motorrad ist auch heute noch bei zahlreichen Classic-Rennen im Einsatz.

Kein Geringerer als der ehemalige Firmenchef persönlich, Piero Laverda, wird hierzu einen Vortrag halten. Dieser beinhaltet die komplette Historie der Maschine von der Idee über die Entwicklung und Produktion bis zum legendären Renneinsatz. Nutzen Sie die Gelegenheit, dies aus erster Hand vom letzten Zeitzeugen direkt zu hören.

Für FörderFreunde ist der Eintritt frei, alle anderen zahlen 5,- € an der Abendkasse. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, in geselliger Runde bei Snacks und Getränken sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Anmeldung zur Veranstaltung und weitere Informationen unter Tel. 05561 92320270 bzw. per E-Mail an ursula.raschke@ps-speicher.de. Aber auch Kurzentschlossene sind willkommen, da die neue PS.Halle genügend Flexibilität bietet, dass alle Teilnehmer auch eine Sitzgelegenheit erhalten.

Kategorien: Alle