Ausstellung von „Hannover Shots“-Stipendiat Maziar Moradi vom 12. April bis 6. Mai 2018 in der Galerie für Fotografie in Hannover (GAF): V om 12. April bis 6. Mai 2018 wird in der Galerie für Fotografie in Hannover (GAF) die Fotoserie „Right here, right now“ des Berliner Fotografen Maziar Moradi gezeigt. Moradi hat das mit 10.000 Euro dotierte Fotostipendium „Hannover Shots“ der HannoverStiftung erhalten. Mit seiner Serie „Right here, right now“ rückt er Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die in Hannover leben und hier „angekommen sind“ in den Fokus. Die Ausstellung umfasst große Panoramen, inszenierte Szenen und klassische dokumentarische Porträts.

In gewissem Sinne sieht der Künstler die Hannover-Serie als Fortsetzung und Endpunkt seiner bisherigen, hochgelobten Arbeiten über Integration. Die inszenierten Bilder stellen individuelle Erlebnisse von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Hannover dar. In intensiven Gesprächen über Erlebnisse, Hoffnungen und Träume, ergab sich für Maziar Moradi eine genaue Idee für ein Bild der jeweiligen Personen. Die Porträtierten schlüpften in die Hauptrolle ihrer eigenen Lebensgeschichte, die vom Fotografen destilliert und neu entworfen wurde. Sie fordern den Betrachter heraus, über die dargestellte Szene, ihr Davor und Danach, nachzudenken: Was bedeuten etwa die medizinischen Instrumente im Innenfutter des Mantels eines jungen Mannes, was das Akkordeon in den Händen eines anderen? Tatsächlich sind viele der inszenierten Bildgegenstände ein Schlüssel zum Verständnis der Bilder und der Geschichten der hier Angekommenen.

Daneben stehen eher dokumentarisch angelegte Arbeiten, sie wurden an den Wohnorten, im Büro, mit Familienmitgliedern und während der Freizeitaktivitäten der Porträtierten aufgenommen. Einige der Fotografierten leben schon lange in Hannover und prägen etwa als Politiker und Vertreter verschiedener Organisationen das öffentliche und kulturelle Leben der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Maziar Moradi (*1975 in Teheran), will seine aktuellen Arbeiten so verstanden wissen, dass „wir angekommen sind und unser Leben hier leben, zusammen mit euch, »right here, right now«!“ Moradi studierte Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg (HAW) bei Prof. Vincent Kohlbecher. Seit 2007 arbeitet er als freier Fotograf und nimmt Lehraufträge für Fotografie wahr, u.a. an der HAW Hamburg und der Ostkreuzschule Berlin. Moradi erhielt u. a. Stipendien der VG BILD-KUNST, den Otto-Steinert-Preis sowie den Dokumentarfotografie-Förderpreis der Wüstenrot-Stiftung. Seine Arbeiten werden international ausgestellt.

Das Stipendium „HannoverShots” wird alle zwei Jahre ausgeschrieben. Erster Stipendiat 2013/14 war Tomek Mzyk (Hannover), 2015/16 erhielt Göran Gnaudschun (Potsdam) das Stipendium. Zur hochkarätig besetzten Jury gehören Prof. Karen Fromm, Ulrike Schneider, Prof. Roman Bezjak, Bernd Rodrian und Anja Römisch. Die nächste Ausschreibung von „Hannover Shots“ startet im Juli 2018.

Termine

Fotoausstellung von Maziar Moradi „Right here, right now“

12. April bis 6. Mai 2018 (Öffnungszeiten: Do-So 12-18 Uhr)

Galerie für Fotografie (GAF) Eisfabrik (Seilerstraße 15d, 30171 Hannover) Eröffnung

Mittwoch, 11. April 2018, 19 Uhr

Grußwort: Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover und Vorstandsvorsitzender der HannoverStiftung Einführung: Prof. Vincent Kohlbecher, Professor für Fotografie, Fakultät Design, Medien und Information, HAW (Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Hamburg

