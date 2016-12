2. Gesundheitskonferenz der Gesundheitsregion Göttingen in Einbeck

Bürger, Kommunen und Experten im Dialog zur aktuellen Gesundheitsversorgung in Südniedersachsen

Am 12. Dezember 2016 wird die Gesundheitsregion Göttingen ihre 2. Gesundheitskonferenz in der Berufsbildenden Schule (BBS), Einbeck, ausrichten. Hierbei soll ein intensiver Austausch zwischen interessierten Bürgern, Kommunen und Experten des Gesundheitswesens erfolgen.

Die Gesundheitskonferenz findet bereits zum zweiten Mal in Südniedersachsen statt. Sie ist ein Element des vom Land Niedersachsen geförderten Projekts „Gesundheitsregionen Niedersachsen“. Im vergangenen Jahr fand sie in Bad Lauterberg mit insgesamt 143 Gästen statt. Das Ziel ist es, sowohl den regionalen Akteuren des Gesundheitswesens als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern mehr Verantwortung und Spielraum bei der Gestaltung der regionalen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Gemeinsam sollen gesundheitliche Probleme aufgegriffen, Lösungsstrategien entwickelt und an ihrer Umsetzung gearbeitet werden, denn die Gesundheitsversorgung findet naturgemäß dort statt, wo die Menschen leben. Vor diesem Hintergrund sind Landkreise, Städte und Gemeinden besonders herausgefordert, soziale und gesundheitliche Belange der Menschen direkt vor Ort bedürfnisgerecht zu gestalten.

„Eine vernünftige medizinische Versorgungsstruktur beeinflusst im wesentlichen Maße die Lebensqualität der Menschen auf dem Lande und ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Region“. Zitat Corinna Engelke, Koordinatorin des kommunalen Projektes Gesundheitsregion Göttingen. Daher sollen nicht nur die Experten miteinander diskutieren, sondern die Bürger vor Ort mitreden und entscheiden. Die Gesundheitskonferenz bildet dabei mit ihren drei Dialogforen ein breites Themenspektrum ab: e-Health, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie der Gesundheitscampus bzw. die Zukunft der Gesundheitsberufe. In dem anschließenden Dinnermeeting sollen dann die Arbeitsergebnisse aus den Dialogforen diskutiert und mögliche neue Handlungsfelder identifiziert werden. Im Anschluss ist ein gemütliches Netzwerken vorgesehen. Die Gesundheitskonferenz ist für alle Teilnehmer kostenlos. Neben Landrätin Klinkert-Kittel und Landrat Reuter, werden hochkarätige Gäste, wie die Vizepräsidentin der HAWK, Fr. Prof. Dr. Probst und den Sprecher des Vorstandes der Universitätsmedizin, Heyo K. Kroemer erwartet.

Die Schüler der BBS Einbeck unter Leitung von Kathrin Düvel und Regina Wiedenbrügge werden diese Veranstaltung aktiv durch Ausstellungen und Catering unterstützen. Die BBS Einbeck bildet u.a. junge Menschen in den Bereichen Pflege, Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik aus und qualifiziert sie weiter.

Nachdem sich im November 2014 die vier Gebietskörperschaften Landkreis Northeim, Landkreis Osterode am Harz, Stadt und Landkreis Göttingen zu einer Gesundheitsregion zusammengeschlossen haben und einen gemeinsamen Projektantrag auf Förderung durch das Landesprogramm „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ gestellt haben, können nun erste Meilensteine verzeichnet werden. Neben der Einrichtung einer regionalen Steuerungsgruppe, bestehend aus kommunalen Spitzenvertretern, dem Vorstand des Vereins Gesundheitsregion Göttingen e. V., der AOK und weiteren Vertretern , ist die Ausrichtung einer jährlich stattfindenden Gesundheitskonferenz wesentliches Element der Förderung.

„Ein aktiver Austausch und eine gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Forschung, niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen, Alten– und Pflegeeinrichtungen, Politik, Verbrauchern und Patienten sind gerade auch in Zeiten begrenzter Budgets und steigender Beitragslasten enorm wichtig.“ Zitat Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin Landkreis Northeim.

Seit 2010 besteht nun der gemeinnützige Verein Gesundheitsregion Göttingen e. V., der sich mittlerweile als ein dynamisches Netzwerk des regionalen Gesundheitswesens definiert. Regelmäßig stattfindende Gesundheitsforen, Themengruppenarbeit, Pflegebörse, interkultureller Markt der Berufe, eine interaktive Homepage uvm. zeichnen die partizipative Arbeitsweise dieser Institution aus. Mittlerweile können über 100 Mitglieder verzeichnet werden, was den hohen Stellenwert des Vereins auszeichnet.

